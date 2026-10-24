Προγραμματισμένη συνάντηση Πεζεσκιάν – Πούτιν στη Μόσχα στο περιθώριο της συνόδου για το φυσικό αέριο

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Στη Μόσχα αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στο 8ο Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου, με αντικείμενο τις μεταξύ τους συνομιλίες.



Πηγή: Al Jazeera