Προγραμματισμένη συνάντηση Πεζεσκιάν – Πούτιν στη Μόσχα στο περιθώριο της συνόδου για το φυσικό αέριο

Στη Μόσχα αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στο 8ο Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πεζεσκιάν - Πούτιν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μόσχα αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Η επίσκεψή του πραγματοποιείται προκειμένου να συμμετάσχει στο 8ο Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.
  • Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τις μεταξύ τους συνομιλίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη Μόσχα αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στο 8ο Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου, με αντικείμενο τις μεταξύ τους συνομιλίες.


Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ