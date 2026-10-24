Προγραμματισμένη συνάντηση Πεζεσκιάν – Πούτιν στη Μόσχα στο περιθώριο της συνόδου για το φυσικό αέριο

Στη Μόσχα αναμένεται να μεταβεί την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προκειμένου να συμμετάσχει στο 8ο Φόρουμ Χωρών Εξαγωγής Φυσικού Αερίου, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου, με αντικείμενο τις μεταξύ τους συνομιλίες.
JUST IN: 🇮🇷🇷🇺 Iranian President Pezeshkian to meet President Putin in Russia next week. https://t.co/pXiYQNM5BR
— BRICS News (@BRICSinfo) October 23, 2026
Πηγή: Al Jazeera