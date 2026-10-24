Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ

Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σαουδαραβική αεράμυνα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν τον πύραυλο πριν φτάσει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.
التحالف:
الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/KKTkdEWLYZ
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026