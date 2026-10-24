Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ

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Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σαουδαραβική αεράμυνα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν τον πύραυλο πριν φτάσει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.