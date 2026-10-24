Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκεται στην πόλη. Το περιστατικό καταγράφεται λίγη ώρα μετά την ενεργοποίηση συστήματος συναγερμού από τη σαουδαραβική πολιτική άμυνα για δυνητική απειλή, ενώ η χώρα παραμένει στο στόχαστρο επιθέσεων που αποδίδονται στους Χούθι της Υεμένης.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σαουδαραβική αεράμυνα.
  • Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP).
  • Η σαουδαραβική πολιτική άμυνα ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε σύστημα συναγερμού προκειμένου να προειδοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με δυνητική απειλή.

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Βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με κατεύθυνση το Ριάντ αναχαιτίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη σαουδαραβική αεράμυνα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν και κατέστρεψαν τον πύραυλο πριν φτάσει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

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