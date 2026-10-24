Η φρεγάτα ΚΙΜΩΝ στην Θεσσαλονίκη, έρχεται και η δεύτερη FDI Belharra, ΝΕΑΡΧΟΣ

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται με υπερηφάνεια την πρώτη υπερσύγχρονη ελληνική φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ», στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, στις 30 Οκτωβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει τη δεύτερη φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» με την επίσημη ύψωση της γαλανόλευκης σημαίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή απόλυτης ναυτικής κυριαρχίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η νύμφη του Θερμαϊκού έχει φορέσει τα γιορτινά της για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και της απελευθέρωσης της πόλης, όμως φέτος τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα σε ένα επιβλητικό, ατσάλινο ορόσημο που δεσπόζει στο λιμάνι της πόλης.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI Belharra, ο θρυλικός «ΚΙΜΩΝ», κατέπλευσε στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας στους πολίτες μια σπάνια και συγκινητική ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα ναυαρχίδα της αποτροπής μας. Η παρουσία του πλοίου εντάσσεται στο πλαίσιο των λαμπρών εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» και συνδέεται άμεσα με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Σήμερα, Σάββατο, το γκρίζο σκαρί της φρεγάτας δένει στον Θερμαϊκό, με ρίγη συγκίνησης να διαπερνούν χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες που κατακλύζουν την παραλία. Η δυνατότητα επισκεπτηρίου που έχει δοθεί στο κοινό επιτρέπει στους πολίτες να ανέβουν στα καταστρώματα του πιο προηγμένου πολεμικού πλοίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου έχουν ως ακολούθως:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 18:00.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 17:00.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό.

Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να σφίξει το χέρι στα στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού, στους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς που επανδρώνουν αυτό το τεχνολογικό θαύμα, και να νοιώσει το αίσθημα της απόλυτης ασφάλειας και της εθνικής υπερηφάνειας. Ο «ΚΙΜΩΝ» δεν είναι απλώς ένα πλοίο που αγκυροβόλησε για τις γιορτές, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η Ελλάδα περνάει περήφανα στη νέα ψηφιακή εποχή της θαλάσσιας ισχύος.

Έρχεται ο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Ενώ η Θεσσαλονίκη ζει στον παλμό του «ΚΙΜΩΝΑ», στην άλλη άκρη της Ευρώπης, στα ναυπηγεία της Λοριάν της Γαλλίας, γράφεται μια ακόμη χρυσή σελίδα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στις 30 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα FDI Belharra, τον «ΝΕΑΡΧΟ». Η ελληνική σημαία θα κυματίζει πλέον περήφανα στον ιστό του πλοίου, σφραγίζοντας την τυπική και ουσιαστική παραλαβή του από το Πολεμικό Ναυτικό.

Η παράδοση του «ΝΕΑΡΧΟΥ» επιβεβαιώνει την προσήλωση με την οποία υλοποιείται το γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας. Η παραλαβή αυτή αποτελεί το δεύτερο καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία ενός ανίκητου τείχους προστασίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ελληνικό Πληρωμα Παραλαβής βρίσκεται ήδη στη Λοριάν, εκπαιδευμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, έτοιμο να ταξιδέψει το νέο απόκτημα της πατρίδας μας στα γαλανά νερά της καθ’ ημάς Ανατολής. Η στιγμή που η γαλανόλευκη θα υψωθεί στον ουρανό της Βρετάνης θα εκπέμψει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η Ελλάδα επιστρέφει ως αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος των θαλασσών.

Πλωτό φρούριο

Η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» συμπυκνώνει ό,τι πιο σύγχρονο, φονικό και τεχνολογικά προηγμένο έχει να επιδείξει η παγκόσμια πολεμική βιομηχανία. Το πλοίο είναι σχεδιασμένο για να διεξάγει δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, αποτελώντας εφιάλτη για κάθε επίδοξο αμφισβητία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Στην καρδιά της ισχύος του «ΝΕΑΡΧΟΥ» βρίσκεται το κορυφαίο ψηφιακό ραντάρ σταθερής διάταξης Sea Fire της Thales, το οποίο παρακολουθεί ταυτόχρονα εκατοντάδες στόχους σε τεράστιες αποστάσεις, καθιστώντας το πλοίο ικανό να «βλέπει» τα πάντα στον αέρα και τη θάλασσα.

Το οπλοστάσιο της «ΝΕΑΡΧΟΣ» φέρει νέες αυξημένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό. Στους κατακόρυφους εκτοξευτές του δεσπόζουν οι αντιαεροπορικοί πυραύλοι Aster 30, οι οποίοι δημιουργούν μια αδιάσπαστη αντιαεροπορική και αντιβλητική ομπρέλα προστασίας σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 120 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, το πλοίο διαθέτει τους εκσυγχρονισμένους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, ικανούς να καταστρέψουν εχθρικές μονάδες επιφανείας σε μεγάλες αποστάσεις με απόλυτη ακρίβεια. Για τη διεξαγωγή ανθυποβρυχιακού πολέμου, η «ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι εξοπλισμένη με τα πλέον προηγμένα σόναρ στον κόσμο, το συρόμενο σόναρ CAPTAS-4 και το σόναρ κύτους Kingklip, τα οποία σε συνδυασμό με τις τορπίλες MU90 μετατρέπουν την αναζήτηση υποβρυχίων σε μια απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία. Η αμυντική του θωράκιση συμπληρώνεται από το κύριο πυροβόλο των 76 χιλιοστών, τα τηλεχειριζόμενα πυροβόλα των 20 χιλιοστών και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM, καθιστώντας το πλοίο μια απόρθητη ναυτική μονάδα.

Αλλάζει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η ταυτόχρονη παρουσία του «ΚΙΜΩΝΑ» στη Θεσσαλονίκη και η παραλαβή της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη Λοριάν δεν είναι απλώς συμπτώσεις του ημερολογίου, αλλά η έμπρακτη επιβεβαίωση μιας τιτάνιας προσπάθειας για τη συνολική αναβάθμιση της εθνικής μας αμυντικής ισχύος. Η ένταξη των φρεγατών FDI Belharra στο οπλοστάσιο του Πολεμικού Ναυτικού αλλάζει άρδην τους επιχειρησιακούς συσχετισμούς. Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τη δυνατότητα να προβάλλει ισχύ περιοχής, καλύπτοντας πλήρως όχι μόνο το Αιγαίο αλλά και τον ζωτικό θαλάσσιο χώρο της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η θωράκιση της χώρας αποκτά πλέον ψηφιακές διαστάσεις, καθώς οι νέες φρεγάτες μπορούν να συνεργάζονται άμεσα και αδιαλείπτως με τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και Viper της Πολεμικής Αεροπορίας, ανταλλάσσοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος Link 16. Αυτή η διακλαδική ισχύς δημιουργεί ένα αδιαπέραστο τείχος αποτροπής, εξασφαλίζοντας την ειρήνη μέσα από την αδιαμφισβήτητη υπεροχή. Η εικόνα του «ΚΙΜΩΝΑ» στον Θερμαϊκό και η επικείμενη άφιξη του «ΝΕΑΡΧΟΥ» στέλνουν το πιο καθαρό μήνυμα: το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει ο άγρυπνος φρουρός του έθνους, ισχυρότερο, πιο εκσυγχρονισμένο και πιο ετοιμοπόλεμο από ποτέ.