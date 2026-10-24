Χειμερινή ώρα: Τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν στις 03:00

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Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου επιστρέφει η χειμερινή ώρα, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή της ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν στις 03:00, προσφέροντας μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Η θερινή ώρα θα επανέλθει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027, όταν τα ρολόγια θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά.

Η ιδέα της αλλαγής της ώρας διατυπώθηκε ήδη από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος πρότεινε την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο, ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες οδήγησαν αρκετές χώρες στην αναζήτηση τρόπων περιορισμού της κατανάλωσης. Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τη θερινή ώρα το 1916, μετακινώντας τα ρολόγια μία ώρα μπροστά.

Ακολούθησαν και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετά κράτη εγκατέλειψαν προσωρινά την πρακτική, καθώς οι συνθήκες που είχαν οδηγήσει στην εφαρμογή της είχαν μεταβληθεί. Η θερινή ώρα επανήλθε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι ενεργειακές ανάγκες αυξήθηκαν εκ νέου.

Πότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα εφαρμογής της θερινής ώρας έγινε το 1932, χωρίς να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Η οριστική καθιέρωσή της πραγματοποιήθηκε το 1975, στο πλαίσιο της σταδιακής υιοθέτησης του μέτρου από ευρωπαϊκές χώρες.

Έκτοτε, τα ρολόγια αλλάζουν δύο φορές τον χρόνο: την άνοιξη μετακινούνται μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας, ενώ το φθινόπωρο γυρίζουν μία ώρα πίσω, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.