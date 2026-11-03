Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά, καταφέρνοντας να περιορίσουν την πυρκαγιά εντός του κτιρίου χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά εντός του κτιρίου χωρίς κίνδυνο επέκτασης.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά, που κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά εντός του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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