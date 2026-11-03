Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/11) σε πτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Κάμπου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:00.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 6 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λαγκαδά, που κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά εντός του κτιρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.