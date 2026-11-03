Σύρος: Εκκενώθηκε το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» έπειτα από την καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό – Σε εξέλιξη οι έρευνες

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Λίγο μετά τις 19:00 ξεκίνησε η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στο λιμάνι της Ερμούπολης, έπειτα από καταγγελία για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του πλοίου. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για τη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ αναμένεται η συνδρομή της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο, αναφέροντας ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στα ύφαλά του. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου, το οποίο κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Το «Crown Iris», με σημαία Παναμά, επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Χάιφα του Ισραήλ, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, συνολικά 1.537 άτομα.

Οι επιβάτες θα μεταφερθούν σε δημοτικούς χώρους που άνοιξε και παραχωρεί ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης και ιδιώτη δύτη. Παράλληλα, ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες ώρες, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία ελέγχου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται.