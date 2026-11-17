Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συμμετέχοντας στην πορεία μνήμης, αναφέρθηκε στο μήνυμα της διαχρονικής σημασίας της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την ιστορική επέτειο.

«Σήμερα τιμούμε τα 53 χρόνια από την ιστορική ημέρα, που η νέα γενιά της πατρίδας έδωσε αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγώνες του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζοντας τους αγωνιστές του 1973 πρωτεργάτες της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι εκείνης της περιόδου αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν και έδωσαν τον εαυτό τους για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή του σε όσους, όπως ανέφερε, επιχειρούν σήμερα να απαξιώσουν τον αγώνα και την πίστη τους ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί όρθια και να πετύχει τα πάντα με τον λαό ενωμένο.

«Εμείς συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε, 53 χρόνια μετά. Και χαίρομαι που σήμερα χιλιάδες νέοι εμπνέονται από τους ίδιους αγώνες», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.