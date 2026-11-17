Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά βρέθηκαν για δύο ημέρες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί με τον Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους. Η γνωστή δημοσιογράφος με ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα ορισμένα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο νησί, τονίζοντας ότι «επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα “απλά” που μας έκαναν τόσο χαρούμενους».

Στα στιγμιότυπα, βλέπουμε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί με τον σύζυγό της, τον ενός έτους γιο τους και αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μοιάζουν να είναι βγαλμένα από παραμύθι, με το τοπίο να είναι μαγευτικό.

Η δημοσιογράφος, στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Δύο μέρες μακριά από τη βαβούρα της Αθήνας, στα Χανιά που έχουμε αγαπήσει τόσο. Βόλτες στη φύση, φίλοι, βουτιές, καλό φαγητό και ο Jason να χαίρεται καθετί γύρω του… Κι εμείς μαζί του.

Κάθε φορά που φεύγουμε από την Κρήτη και τα Χανιά, το ίδιο όνειρο: να έρθει η μέρα που θα ζήσουμε εκεί. Μέχρι τότε, επιστρέψαμε γεμάτοι από όλα αυτά τα “απλά” που μας έκαναν τόσο χαρούμενους».