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Άγρια κόντρα είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Καιρίδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή μία αποστροφή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία άναψε τα αίματα, καθώς ο κ. Καιρίδης θεώρησε ότι ειπώθηκε προσβλητικός – υβριστικός χαρακτηρισμός.

Πιο συγκεκριμένα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ βρισκόταν στο βήμα και απαντούσε στην κ. Κωνσταντοπούλου για τα περί ύπαρξης «φασιστών» στην κυβερνητική πλειοψηφία και με αφορμή τις επίμαχες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου αλλά και το πόρισμα Τσεβά. Κάποια στιγμή, κατά την ομιλία του, είπε ότι θα πρέπει να εξηγηθεί «γιατί κατέρρευσε η Δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε».

«Έγινε πραξικόπημα, δεν κατέρρευσε», παρενέβη από τα βουλευτικά έδρανα η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να απαντά « προφανώς… έτσι, γιατί φτάσαμε σε πραξικόπημα συνταγματαρχών».

Και τότε υπήρξε η κορύφωση της έντασης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε νέο σχόλιο, με τα λόγια της όμως να μην ακούγονται καθαρά στο βίντεο.

«Τι είπατε;» ρώτησε σε έντονο ύφος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, με τον προεδρεύοντα, Γιάννη Πλακιωτάκη, να τονίζει: «Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε». «Είπα, τι ζω!» αντέτεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο κ. Καιρίδης είχε ακούσει, «Τι ζώον».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Καιρίδης: Να κάνουμε αυτό που επιτάσσει η ημέρα. Την απαραίτητη δηλαδή άσκηση αυτογνωσίας. Να πούμε γιατί κατέρρευσε η δημοκρατία και πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία το 1974.

Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε ήταν πραξικόπημα κύριε.

Καιρίδης: Προφανώς!

Κωνσταντοπούλου: Έγινε πραξικόπημα δεν κατέρρευσε.

Καιρίδης: Έτσι. Έγινε πραξικόπημα. Αλλά γιατί φτάσαμε σε ένα πραξικόπημα συνταγματαρχών…

Κωνσταντοπούλου: Τι ζω! (ή τι ζώον, κατά τον Δ. Καιρίδη)

Καιρίδης: Τι είπατε;

Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω…

Πλακιωτάκης: Κυρία πρόεδρε να ανακαλέσετε.

Καιρίδης: Για ξαναπείτε το.

Κωνσταντοπούλου: Το λιγότερο που μπορώ να πω.

Καιρίδης: Ξαναπείτε το.

Κωνσταντοπούλου: Δεν κατέρρευσε η χούντα.

Καιρίδης: Τι είπατε; (χτυπάει χέρι στα έδρανα) Να έχετε το θάρρος να πείτε τι είπατε.

Κωνσταντοπούλου: Είπα, τι ζω! Θέλετε να σας το ξαναπώ;

Καιρίδης: Α, το παίρνετε πίσω.

Κωνσταντοπούλου: Δεν το παίρνω πίσω. Είπα ακριβώς αυτό. Τι ζω.

Καιρίδης: Οι πέντε διορισμένοι ας δώσουν την ευκαιρία και στους υπόλοιπους να μιλήσουν.