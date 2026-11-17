Την δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της σύλληψής του σε strip club στο Χαϊδάρι έδωσε ο Τάσος Ποτσέπης, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς, οι οποίοι, όπως ανέφερε, δεν του είχαν γνωστοποιήσει από την αρχή την ιδιότητά τους.

Μιλώντας στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, ο Τάσος Ποτσέπης κατήγγειλε πως οι ένστολοι τον έριξαν στο έδαφος, τον έπιασαν από τον λαιμό και τον απείλησαν, προκαλώντας του τραυματισμούς.

«Χθες ήταν τα γενέθλιά μου και διασκέδαζα βραδινές ώρες σε night club. Αντιλήφθηκα μια ομάδα 10 ατόμων, με μαύρα ρούχα χωρίς διακριτικά υπηρεσίας. Με προσέγγισαν, με έπιασαν κεφαλοκλείδωμα, με πλάκωσαν στο ξύλο, με πέταξαν κάτω, με έπιασαν πάλι από τον λαιμό στην πρώτη είσοδο του μαγαζιού. Φώναζα “Ποιοι είστε; Σας παρακαλώ”. Δεν μου απάντησε κανένας από την αστυνομική ιδιότητα και δεν μου έδειξαν κανένα υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας. Με έβγαλαν εκτός του καταστήματος και μου λένε “κόψε λάσπη, θα σε θάψουμε”. Εγώ δεν ήξερα με ποιους έχω να κάνω και κάλεσα απευθείας το 100. Και τότε είπα αμέσως καταθέτω μήνυση, οδηγήθηκα στο πλησίον ΑΤ, έκανα τις μηνύσεις», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Ποτσέπης.

«Δεν γνωρίζω καθόλου γιατί με συνέλαβαν, τώρα δίνω την απολογία μου, αυτοί μου έκαναν τυπικά μήνυση. Μπήκαν μέσα, με πλάκωσαν στο ξύλο, με πέταξαν κάτω. Εγώ τους έκανα μήνυση και μετά αυτοί συνεννοήθηκαν, αφού μας κάνει μήνυση, του κάνουμε κι εμείς τυπικά μήνυση για να πάω κι εγώ, να με εκφοβίσουν. Δεν έβρισα τίποτα, δηλαδή όλα αυτά καταγράφηκαν από τις κάμερες. Το προσωπικό είναι μάρτυρες, είναι μάρτυρας ο αδελφός μου, θα τα δείτε όλα αυτά, προετοιμάζει κατάθεση. Ναι, ήταν μάρτυρας, τον έχω βάλει μάρτυρα», συμπλήρωσε.

«Πήγα στο νοσοκομείο με δική μου θέληση, έχω καταθέσει αίτημα στον ιατροδικαστή, πέρασα από χειρουργικό για τη μέση μου. Έχω εκδορές στον λαιμό μου, έχουν πρηστεί οι αμυγδαλές από το κεφαλοκλείδωμα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα και μου έσπασαν δύο δόντια μπροστά και φαίνονται όλα. Αύριο 9 η ώρα περνάω ιατροδικαστή. Έχω κάνει μήνυση σε όλη την ομάδα επτά ατόμων στο τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, είναι όλοι κατηγορούμενοι αυτοί» κατέληξε.