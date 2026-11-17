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Απορρίφθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας το αίτημα εξαίρεσης της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο υπέβαλε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αρνητική και η εισαγγελική πρόταση

Το αίτημα εξετάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, το οποίο συνεδρίασε ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα και αποφάσισε την απόρριψή του.

Νωρίτερα, αρνητική ήταν και η εισαγγελική πρόταση. Ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι δεν συντρέχουν λόγοι που να δημιουργούν υπόνοιες μεροληψίας σε βάρος της προέδρου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση της κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι η ίδια παρέμεινε και μετά τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευθετήσει το ζήτημα της χορήγησης αντιγράφων από τα κατασχεθέντα πειστήρια.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, με την πρόεδρο να παραμένει στην έδρα του δικαστηρίου.