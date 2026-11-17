“Μόνο αποτροπιασμό προκαλούν οι χτεσινές ανακοινώσεις των πέντε ευρωπαϊκών κυβερνήσεων – ανάμεσα τους και η ελληνική – για τους λεγόμενους “κόμβους επιστροφής” προσφύγων και μεταναστών, οι οποίες με τη βούλα του κράτους δικαίου της ΕΕ μετατρέπουν τη Ρουάντα σε τόπο κολαστήριο κατατρεγμένων ανθρώπων. Αίσχος“.

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και προσθέτει:

“Σ’ αυτόν τον απάνθρωπο σχεδιασμό της ΕΕ μέσα από το αντιδραστικό “Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο”, πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση της ΝΔ, με τον υπουργό της ξεδιάντροπα να υποστηρίζει ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Ρουάντα αποτελούν “δεύτερη ευκαιρία” για τους ξεριζωμένους. Ντροπή.”.

“Η αποκρουστική αυτή συμφωνία των πέντε κυβερνήσεων αποκαλύπτει ότι σε συνθήκες οξυμένων αντιθέσεων και στο εσωτερικό της ΕΕ, αυτό που εκτυλίσσεται είναι ένα άγριο οικονομικό παζάρι με αντικείμενο ξεριζωμένους ανθρώπους -θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που η ΕΕ και οι αστικές κυβερνήσεις υπηρετούν- για τη μεταφορά τους, με ανείπωτο αυταρχισμό, σ’ έναν άγνωστο τόπο, με τον οποίο δεν έχουν καμία σχέση.

Το γεγονός ότι, όπως ανακοινώθηκε, “οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται”, αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι συνεχίζονται τα παζάρια για το ποια αστική τάξη ποιας χώρας θα επωφεληθεί περισσότερο, την ίδια ώρα που με κυνισμό εξετάζουν τα κρίσιμα γι’ αυτούς ζητήματα, όπως: Τα ανταλλάγματα, τη μοιρασιά του κόστους, το είδος των εγκαταστάσεων για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων, τους υπεύθυνους για τη μεταφορά τους, κ.ά.

Εάν οι κυβερνήσεις ήθελαν πραγματικά να αντιμετωπίσουν τα κυκλώματα των διακινητών, όπως λένε, τότε θα τα έβαζαν με τους μεγαλοεπιχειρηματίες που τα χρησιμοποιούν για να βρίσκουν φθηνά εργατικά χέρια, και όχι με τα θύματά τους”, τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος, η οποία καταλήγει με το εξής “υστερόγραφο”:

“Υ.Γ. Προτείνουμε στον κ. Πλεύρη, να παραμείνει ο ίδιος σε έναν τέτοιον κόμβο επιστροφής έστω για λίγες ημέρες, για να δει ο ίδιος προσωπικά το “θετικό αφήγημα” που έχει αυτός ο απάνθρωπος σχεδιασμός για τη ζωή των ξεριζωμένων ανθρώπων”.