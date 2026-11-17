Στη Λευκωσία πραγματοποιείται η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας–Κύπρου. Τρία χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023 με στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικού συντονισμού, οι δύο κυβερνήσεις έχουν εντατικοποιήσει τη συνεργασία τους σε όλα τα πεδία, με επίκεντρο όσα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Από την ακαδημαϊκή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών μέχρι τη δημόσια υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον τουρισμό, οι δύο κυβερνήσεις οικοδομούν μια στενή σχέση.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου βρίσκονται δύο μεγάλες προκλήσεις: η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές εφαρμογές προς όφελος του πολίτη και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία ανθρώπινων ζωών και φυσικού πλούτου.

Στην 4η Διακυβερνητική θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Επικρατείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού, Τουρισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι Υφυπουργοί Υγείας, Εργασίας, Ναυτιλίας.

Ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου σε ένα διεθνές σκηνικό αυξημένης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων, επιβεβαιώνει τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο επίπεδο της ΕΕ οι οικονομίες των δύο χωρών έχουν καταφέρει να μειώσουν το χρέος τους τηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται ακόμη να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI μετά την ομαλή και απρόσκοπτη επανεκκίνηση των σχετικών ερευνών βυθού, για την οποία και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την ικανοποίησή τους.