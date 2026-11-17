Την άποψη ότι ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης επιδίδονται σε «προσπάθεια αναθεώρησης του Πολυτεχνείου» εξέφρασε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό του Alpha.

Όπως είπε, η συζήτηση για τον αν υπήρχαν νεκροί ή όχι εκφράζει μια αναθεωρητική λογική που αντιστοιχεί στην πολιτική του Τραμπ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει ενσωματώσει τον τραμπισμό «για τα καλά στο λόγο της».

Όσον αφορά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ελαφρώς ανεβασμένα, δήλωσε ότι «δεν πανηγυρίζουν» αλλά ότι γίνεται σαφές ότι μετράει στον κόσμο η ανάδειξη των «πολιτικών στοχεύσεων» του κόμματος μετά την απομάκρυνση της προηγούμενης ηγεσίας. Επανέλαβε, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στην επόμενη Βουλή, ενώ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν ισχύουν φήμες για σύμπραξη αριστερών κομμάτων με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμμο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «προγραμματικών συγκλίσεων» με άλλα προοδευτικά κόμματα στη βάση, όμως, πολιτικών και όχι προσώπων.