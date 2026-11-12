ΟΠΕΚΕΠΕ: Διεκόπη για τις 23 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα και άλλων πέντε προσώπων

Για τις 23 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα και ακόμη πέντε κατηγορουμένων για υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μία δικάσιμο που πραγματοποιήθηκε εν μέσω έντασης για το αν θα παρασταθεί το Δημόσιο στην υποστήριξη της κατηγορίας.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο, επικαλούμενο τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι μια κίνηση την οποία το Δημόσιο δεν έχει κάνει σε καμία από τις άλλες τρεις δίκες κατηγορουμένων βουλευτών.

Η κίνηση του Ελληνικού Δημοσίου προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία αντέτεινε ότι τα χρήματα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου πρότεινε, σύμφωνα με το ERTNews, να μη γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, σημειώνοντας στην πρότασή της ότι η άμεση ζημία αφορά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.

Στις 23 Νοεμβρίου αναμένεται να αποφανθεί το δικαστήριο για το εάν θα γίνει δεκτή ή όχι η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

Τη συνεδρίαση απασχόλησαν και αιτήματα αναβολής της δίκης από την πλευρά των κατηγορουμένων, τα οποία απορρίφθηκαν.