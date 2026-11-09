Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλουμε αλήθεια και δικαιοσύνη» λέει η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή

Δύο μήνες συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την οικογένεια του δημοφιλή τραγουδιστή να ζητεί να αποκαλυφθούν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου και να αποδοθούν ευθύνες.

Οι συγγενείς του τραγουδιστή δήλωσαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ότι περιμένουν την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, την απόδοση ευθυνών σε όσους αποδειχθεί ότι εμπλέκονται, αλλά και την αποσφράγιση της κατοικίας του.

Στην τοποθέτησή της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη τονίζει πως, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δύο μήνες από τον θάνατό του, η πλήρης εικόνα των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Όπως επισημαίνει, ζητούμενο είναι να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο.

Παράλληλα, οι συγγενείς του τραγουδιστή αναφέρονται και στο σπίτι του, το οποίο παραμένει σφραγισμένο, εκφράζοντας την επιθυμία να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν στον χώρο και να διαχειριστούν, όπως αναφέρουν, τον πόνο της απώλειας.

«Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου μας, ακόμη αναζητούμε την αλήθεια. Η οικογένειά μας περιμένει την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Να αναδειχθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν όλοι όσοι είχαν εμπλοκή στον θάνατο του Γιώργου. Περιμένουμε επίσης να αποσφραγιστεί το σπίτι του. Να μπορέσουμε ως οικογένεια να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διαχειριστούμε τον πόνο της απώλειας. Αναμένουμε με αγωνία να πάρουν όλα τον δρόμο της δικαιοσύνης και να μάθουμε τι έγινε ακριβώς μέσα σε εκείνο το ιατρείο και ποιες παραλείψεις ή ενέργειες τον οδήγησαν στον θάνατο. Δύο μήνες μετά, αποκαλύπτονται αργά αργά τα στοιχεία, αλλά ολόκληρη την αλήθεια δεν την έχουμε μάθει ακόμη. Αυτή την αλήθεια θέλουμε. Αλήθεια και δικαιοσύνη» αναφέρει χαρακτηριστικά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.