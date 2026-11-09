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Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Αθήνα – Κλειστή η οδός Ομήρου

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στην περίφραξη – ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος, Lockdown
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, καθώς ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε στην περίφραξη του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, o Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown), αφού ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην περίφραξη και στη συνέχεια επιτέθηκε σε άνδρες της της Μυστικής Υπηρεσίας και της Εθνοφρουράς.

Δείτε βίντεο:

«ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ στον Λευκό Οίκο — η Μυστική Υπηρεσία διέταξε τους δημοσιογράφους να εισέλθουν στο κτίριο, στο πλαίσιο κάποιου είδους αποκλεισμού. Δεν είναι σαφές γιατί ή ποια είναι η απειλή. Άλλα βίντεο δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε με δύναμη στο βόρειο άκρο του πάρκου Lafayette Square και στη συνέχεια ξέσπασε συμπλοκή με τη Μυστική Υπηρεσία και την Εθνοφρουρά» έγραψε στο X o ανταποκριτής της Telegraph, Connor Stringer

 

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