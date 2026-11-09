Σε lockdown ο Λευκός Οίκος – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στην περίφραξη – ΒΙΝΤΕΟ

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο, καθώς ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε στην περίφραξη του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, o Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown), αφού ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην περίφραξη και στη συνέχεια επιτέθηκε σε άνδρες της της Μυστικής Υπηρεσίας και της Εθνοφρουράς.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: White House placed under lockdown after someone crashed into a sign and fought with Secret Service and National Guard personnel near Lafayette Square. https://t.co/KX8PiqWBbB Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Προσλήψεις στο Δημόσιο: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά — WBC24 (@WBC24News) November 9, 2026

«ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ στον Λευκό Οίκο — η Μυστική Υπηρεσία διέταξε τους δημοσιογράφους να εισέλθουν στο κτίριο, στο πλαίσιο κάποιου είδους αποκλεισμού. Δεν είναι σαφές γιατί ή ποια είναι η απειλή. Άλλα βίντεο δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε με δύναμη στο βόρειο άκρο του πάρκου Lafayette Square και στη συνέχεια ξέσπασε συμπλοκή με τη Μυστική Υπηρεσία και την Εθνοφρουρά» έγραψε στο X o ανταποκριτής της Telegraph, Connor Stringer