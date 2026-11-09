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Σε καλό δρόμο οι επαφές της ΕΡΤ με τον Σωτήρη Τσαφούλια

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Σωτήρης Τσαφούλιας
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
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Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι επαφές της ΕΡΤ με τον Σωτήρη Τσαφούλια προμηνύοντας την έναρξη συνεργασίας για την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τη Reallife.

Όπως αποκάλυψε η Realnews σε προηγούμενο δημοσίευμα, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών αλλαγών στη δημόσια τηλεόραση άνοιξε ένα παράθυρο για την επανεξέταση της πρότασης για νέα σειρά που κατέθεσε το περασμένο καλοκαίρι.

Τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στη διοίκηση της ΕΡΤ και τον σκηνοθέτη του «Ριφιφί» και του «Ετερος εγώ». Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν πολύ θετικό.

Ο Σ. Τσαφούλιας πρότεινε στη δημόσια τηλεόραση μια νέα σειρά που θα αποτελεί ελληνοποίηση του αμερικανικού ψυχολογικού δράματος του HBO «In treatment». Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 60 επεισόδια και το σενάριο υπογράφει η Κατερίνα Μπέη. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν με στόχο, αν δοθεί τελικά το «πράσινο φως», η νέα σειρά με την υπογραφή του Σ. Τσαφούλια να βγει στον αέρα της ΕΡΤ και στο ERTflix τη σεζόν 2026-2027.

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