Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανήλικων που διέπραττε κλοπές

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Η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ρόδο εξάρθρωσε συμμορία ανηλίκων που διέπραττε κλοπές.

Για την υπόθεση συνελήφθη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου ένας ανήλικος Ελληνικής καταγωγής, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απείθεια, περιλαμβάνονται ακόμη δύο ανήλικοι.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, οι νεαροί δράστες το χρονικό διάστημα από 6 έως και 8 Νοεμβρίου 2026 ενεργώντας από κοινού και με συγκεκριμένο τρόπο δράσης αφαιρούσαν σταθμευμένα οχήματα από επιχειρήσεις μίσθωσης ή δημόσιους δρόμους τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης-μεταφοράς για τη διάπραξη άλλων κλοπών.

Κατά την αποδόμηση της εγκληματικής τους συμπεριφοράς εξιχνιαστήκαν συνολικά δύο απόπειρες διάρρηξης επιχειρήσεων μίσθωσης οχημάτων, τέσσερις αφαιρέσεις οχημάτων και δύο περιπτώσεις κλοπής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Σημειώνεται ότι, ο συλληφθείς εμπλέκεται στην υπόθεση κλοπής καλωδίων από εγκαταστάσεις επιχείρησης κοινής ωφέλειας, που εξιχνιάστηκε την 06.11.2026 και συνελήφθησαν δύο συνεργοί του.