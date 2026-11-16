Euro 2028: Στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας η Eθνική Ελλάδας στην κλήρωση του Μπέλφαστ – Οι ομάδες που αποφεύγει

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε την Σερβία στο Βόλο (21:45), για την 6η αγωνιστική (και τελευταία) του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξέρει πλέον ποιες θα είναι οι 11 ομάδες που θα αποφύγει οριστικά στο δρόμο για το Euro 2028.
Στην επερχόμενη κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, η Εθνική ομάδα θα βρίσκεται στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας και μαζί της και άλλες 11 χώρες με τις οποίες δεν μπορεί να κληρωθεί. Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποφεύγεις τις: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία.
Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028:
- 1o γκρουπ (12 ομάδες): Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία και Κροατία.
- 2ο γκρουπ (12 ομάδες): Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία ή Σκωτία, και Κόσοβο ή Ιρλανδία.
- 3ο γκρουπ (12 ομάδες): Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία ή Σλοβενία, Ιρλανδία ή Κόσοβο και Ισλανδία ή Εσθονία.
- 4ο γκρουπ (12 ομάδες): Κύπρος, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία και Εσθονία ή Ισλανδία.
- 5ο γκρουπ (6 ομάδες): Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ και Λιχτενστάιν.