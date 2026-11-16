Euro 2028: Στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας η Eθνική Ελλάδας στην κλήρωση του Μπέλφαστ – Οι ομάδες που αποφεύγει

Η Εθνική Ελλάδας τοποθετείται οριστικά στο Α' γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, η οποία θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Εθνικής Ελλάδας, Καρέτσας, Παυλίδης, Τζόλης, Μουζακίτης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην επερχόμενη κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, η Εθνική ομάδα θα βρίσκεται στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028.
  • Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποφεύγει οριστικά τις Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία.
  • Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει απόψε τη Σερβία στο Βόλο (21:45), για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Nations League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε την Σερβία στο Βόλο (21:45), για την 6η αγωνιστική (και τελευταία) του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξέρει πλέον ποιες θα είναι οι 11 ομάδες που θα αποφύγει οριστικά στο δρόμο για το Euro 2028.

Στην επερχόμενη κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, η Εθνική ομάδα θα βρίσκεται στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας και μαζί της και άλλες 11 χώρες με τις οποίες δεν μπορεί να κληρωθεί. Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποφεύγεις τις: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028:

  • 1o γκρουπ (12 ομάδες): Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία και Κροατία.
  • 2ο γκρουπ (12 ομάδες): Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία ή Σκωτία, και Κόσοβο ή Ιρλανδία.
  • 3ο γκρουπ (12 ομάδες): Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία ή Σλοβενία, Ιρλανδία ή Κόσοβο και Ισλανδία ή Εσθονία.
  • 4ο γκρουπ (12 ομάδες): Κύπρος, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία και Εσθονία ή Ισλανδία.
  • 5ο γκρουπ (6 ομάδες): Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ και Λιχτενστάιν.
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ