Euro 2028: Στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας η Eθνική Ελλάδας στην κλήρωση του Μπέλφαστ – Οι ομάδες που αποφεύγει

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε την Σερβία στο Βόλο (21:45), για την 6η αγωνιστική (και τελευταία) του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξέρει πλέον ποιες θα είναι οι 11 ομάδες που θα αποφύγει οριστικά στο δρόμο για το Euro 2028.

Στην επερχόμενη κλήρωση, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, η Εθνική ομάδα θα βρίσκεται στο Α’ γκρουπ δυναμικότητας και μαζί της και άλλες 11 χώρες με τις οποίες δεν μπορεί να κληρωθεί. Συγκεκριμένα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποφεύγεις τις: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028: