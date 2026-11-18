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Στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας έφτασε περίπου στις 11:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου.

Ο Πρωθυπουργός έχει αυτήν την ώρα κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, πριν από την έναρξη των διευρυμένων συνομιλιών.

Στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου βρίσκονται δύο μεγάλες προκλήσεις: η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με πρακτικές εφαρμογές προς όφελος του πολίτη και η κοινή προετοιμασία απέναντι στην κλιματική κρίση, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία ανθρώπινων ζωών και φυσικού πλούτου.

Στην 4η Διακυβερνητική θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Επικρατείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού, Τουρισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι Υφυπουργοί Υγείας, Εργασίας, Ναυτιλίας.

Δείτε τις δηλώσεις των δύο ηγετών

Στο πλαίσιο της Συνόδου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και δηλώσεων προθέσεων, που αφορούν συγκεκριμένους τομείς συνεργασίας.

Η πρώτη είναι Μνημόνιο Συναντίληψης για την εκπαίδευση πληρωμάτων ασθενοφόρων, το οποίο θα υπογράψουν ο Έλληνας Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Κύπριος Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Η δεύτερη αφορά την αστυνομική εκπαίδευση, με πρόβλεψη για δυνατότητα φοίτησης Κυπρίων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα υπογραφεί από τους Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Κώστα Φυτιρή.

Η τρίτη αφορά την εκπαίδευση προσωπικού της κυπριακής Ακτοφυλακής, με ειδικές θέσεις στις σχολές του ελληνικού Λιμενικού Σώματος, και θα υπογραφεί από τους Στέφανο Γκίκα και Κώστα Φυτιρή.

Στην πολιτική ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης το Κυπριακό και η πορεία του Great Sea Interconnector, μετά την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δεν βρίσκεται στην επίσημη ημερήσια διάταξη.

Η Σύνοδος εντάσσεται στον θεσμοθετημένο από το 2023 μηχανισμό συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας, που αποσκοπεί στον συντονισμό πολιτικών με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη, ενώ στις 12:30 είναι προγραμματισμένες οι κοινές δηλώσεις Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων.