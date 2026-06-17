Αναφορές για επίθεση λαγοκέφαλου σε ηλικιωμένη στην παραλία της Βάρκιζας – Δεν προκύπτει επιβεβαίωση του περιστατικού, λέει ο δήμος

Επίθεση από λαγοκέφαλο φέρεται να δέχτηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, στην παραλία της Βάρκιζας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, με τον δήμο πάντως να διαψεύδει τις σχετικές αναφορές, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής ότι «καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας, σήμερα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», του μετέφεραν την είδηση ότι ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μία ηλικιωμένη στο πόδι, στην παραλία της Βάρκιζας, κόβοντας ένα κομμάτι από τη γάμπα της. Στη γυναίκα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση του τραύματος.

Τι κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Στο θέμα αναφέρθηκε η Ιωάννα Φωτοπούλου από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η οποία έδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που μας δαγκώσει λαγοκέφαλος.

Αρχικά, τόνισε ότι «το θέμα μας έχει ανησυχήσει όλους» και είπε πως ο λαγοκέφαλος «εφόσον βγαίνει στα ρηχά οτιδήποτε κινείται ή γυαλίζει, το προκαλεί».

«Το μήνυμα που μεταφέρουμε είναι επειδή είναι δυνατόν να τον παρατηρήσουμε στα ρηχά, αυτό που είναι το πιο ασφαλές να κάνουμε, είναι σιγά σιγά να απομακρυνθούμε, να βγούμε από τη θάλασσα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να το πλησιάσουμε, ούτε να προσπαθήσουμε να το πιάσουμε. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το αναπάντεχο. Δεν μπορούμε να κοιτάμε συνέχεια κάτω, μπορεί τα νερά να είναι θολά», είπε και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και ενδεχομένως αιμορραγία, που ενδέχεται να είναι και έντονη.

Στη συνέχεια, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για τα όσα πρέπει να κάνουμε, εάν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος. «Το πρώτο που κάνουμε αν το τραύμα είναι μικρό, μπορούμε να ξεπλύνουμε με νερό και σαπούνι. Θέλουμε καθαρό, τρεχούμενο νερό, έστω και εμφιαλωμένο. Πρέπει να ξεπλυθεί πολύ καλά. Δεν βάζουμε τοπικά αντισηπτικά γιατί δεν θέλουμε να αλλοιώσουμε την εικόνα του τραύματος. Οπωσδήποτε πρέπει να το δει γιατρός για να λάβει το άτομο μία εξειδικευμένη φροντίδα. Ο κίνδυνος πάντα εγκυμονεί στην πρόκληση του τραύματος, μπορεί να μολυνθεί, μπορεί να χρειάζεται ράμματα. Σε περίπτωση αιμορραγίας, πιέζουμε άμεσα το σημείο του τραύματος με καθαρά πανιά και αν είναι στα άκρα μπορούμε να τα σηκώσουμε γιατί βοηθάει πολύ. Πρέπει να πάμε μετά στο νοσοκομείο. Γίνεται αντιτετανικός ορός. Στην περίπτωση που κάποιος είναι σε απομακρυσμένη περιοχή καλό είναι να καλέσει το 166 ή το 112, να δώσει τις πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια να λάβει την ιατρική φροντίδα», τόνισε.

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Η ανακοίνωση του δήμου

Διαψεύδει ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη σε παραλία της Βάρκιζας, χαρακτηρίζοντάς τα ως «αναληθή».

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία του δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση και προστίθεται ότι «μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα».

«Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο δήμος καλεί παράλληλα τους πολίτες «να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής».

«Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο. Ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων», καταλήγει η ανακοίνωση.