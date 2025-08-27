Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106: Ξέσπασαν με Βάγκνερ και Σρέντερ τα «πάντσερ» στην πρεμιέρα του EuroBasket

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106: Ξέσπασαν με Βάγκνερ και Σρέντερ τα «πάντσερ» στην πρεμιέρα του EuroBasket

Με μία εμφατική νίκη και… κατοστάρα, 106-76, επί του Μαυροβουνίου ξεκίνησε στο EuroBasket 2025 η Γερμανία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2023 και «χάλκινη» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022, είδε δύο ΝΒΑer, τον πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς Ντένις Σρέντερ και τον γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, Φραντς Βάγκνερ να βάζουν την «υπογραφή» τους στο ξεκίνημα με το… δεξί των «πάντσερ». Ο Βάγκνερ σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Σρέντερ που μοίρασε και 4 ασίστ. Ο Αντρέας Ομπστ πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ο Μαοντό Λο.

Η Γερμανία πάτησε… γκάζι στην 3η περίοδο, όταν σημείωσε επιμέρους σκορ 33-12 για να μετατρέψει το «εύθραυστο» 43-46 του ημιχρόνου σε 55-79 στο 30ό λεπτό. Από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα για τους Γερμανούς, που είχαν όρθιο στον πάγκο τον συνεργάτη του Άλεξ Μουμπρού, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο Ισπανός τεχνικός της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού είχε διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (25/8), όπου διαπιστώθηκε πως αντιμετωπίζει οξεία λοίμωξη. Προς το παρόν δεν είναι γνωστό το διάστημα της υποχρεωτικής απουσίας του 46χρονου Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής Γερμανίας.

Ο Άιζακ Μπόνγκα αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα, 6 λεπτά πριν τη λήξη με τον 26χρονο φόργουορντ της Γερμανίας να μην επιστρέφει.

Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, η Γερμανία στερείται των υπηρεσιών των Μάξι Κλέμπερ, Αϊζέια Χάρτενσταϊν και Μόριτς Βάγκνερ.

Το Μαυροβούνιο βρήκε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ από τον σέντερ τον Σικάγο Μπουλς Νίκολα Βούτσεβιτς και 18 πόντους από τον Κάιλ Όλμαν

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 43-46, 55-79, 76-106
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 18 (4), Βούτσεβιτς 23 πόντοι (2), Σλάβκοβιτς, Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1), Σιμόνοβιτς 11 (1), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 6 (1), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 13 (1).
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Μιράντα): Μπόνγκα 7 (1), Όσκαρ Ντα Σίλβα 4, Λο 10 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 4, Βόιγκτμαν 3 (1), Βάγκνερ 22, Τάις 6, Σρούντερ 21 (2), Χόλατς 2, Τίμαν 9 (1), Κράτσερ, Ομπστ 18 (5).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
20:24 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με άλμα στα 6 μέτρα στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση στο Diamond League, κατακτώντας ...
18:39 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Σαμσουνσπόρ: Η UEFA έβαλε «STOP» σε πανό των Τούρκων οπαδών για τον Κεμάλ Ατατούρκ στην ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Οι φίλοι της Σαμσουνσπόρ ετοιμάζονται να γεμίσουν το γήπεδο «19 Μαΐου» και να δημιουργήσουν κα...
16:38 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94: Άνετη πρεμιέρα στο EuroBasket με πρωταγωνιστή Βαλαντσιούνας

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πλησίασε το double double (18π., 9ρ.) και η Λιθουανία επικράτησε άνετα,...
16:04 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Δεν προχωρά στην απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ ο Ολυμπιακός για ιατρικούς λόγους

Μπορεί χθες (26/8), ο Ολυμπιακός να υποδέχθηκε τον Αμπντουλί Μανέ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο