Άρης Μουγκοπέτρος: Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του ο μουσικός – «Νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά»

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε χαμογελαστός και αισιόδοξος, μιλώντας για την επιστροφή του στη μουσική και το αγαπημένο του κλαρίνο. Ο μουσικός ευχαρίστησε δημόσια τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, δηλώνοντας βέβαιος ότι θα καταφέρει να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το περασμένο Πάσχα από κροτίδα, η οποία προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί προχωρήσαμε στην επέμβαση και νιώθω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά ο μουσικός, μιλώντας στο «LiveNews» για το χειρουργείο στο οποίο οι γιατροί καθάρισαν τα νεύρα του δεξιού του χεριού. Όπως τόνισαν οι γιατροί, αν μέσα στις επόμενες δέκα μέρες δεν υπάρξει επιπλοκή, θα έχει γίνει το πιο σημαντικό βήμα για την πλήρη αποκατάσταση, με τη βοήθεια τεχνητών μελών.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκάλυψε ακόμη ότι μετά το ατύχημα επιχειρηματίας έριξε χλωρίνη στο σημείο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν πολύτιμα στοιχεία από τους ιστούς που είχαν ακρωτηριαστεί.

Παράλληλα, μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα όρασης που αντιμετώπισε εκείνες τις στιγμές, λέγοντας πως «γλίτωσε το μάτι του για δευτερόλεπτα». Αναφερόμενος στον πρώην φίλο του, που του έδωσε την κροτίδα, υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα δεν του έχει ζητήσει συγγνώμη.

Το νέο χειρουργείο και η διαδικτυακή απάτη

Παρά τις δυσκολίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει να παλεύει για να επιστρέψει στη μουσική. Το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου 2025 υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση στο δεξί του χέρι, με τους γιατρούς να τοποθετούν ειδικά μοσχεύματα με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του. Σκοπός τους είναι να καταφέρει να χρησιμοποιήσει ξανά το χέρι του, ώστε να επιστρέψει στην καλλιτεχνική του πορεία, έστω και αν στην αρχή χρειαστεί να περιοριστεί σε πιο απλές τεχνικές παιξίματος.

Με βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, ο μουσικός ευχαρίστησε δημόσια τον γιατρό του και το νοσοκομειακό προσωπικό: «Ένα τεράστιο “ευχαριστώ”! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία, ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης: «Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε εσάς για τις υπέροχες ευχές, για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε από την πρώτη στιγμή, μέχρι και τώρα. Μου δίνετε μεγάλη δύναμη και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, όλη αυτή την αγάπη να σας την επιστρέψει ο Θεός διπλή και τριπλή».

Ταυτόχρονα, ο μουσικός δεν δίστασε να μιλήσει για μια διαδικτυακή απάτη που έπληξε τον στενό του κύκλο. Με ανάρτησή του στο Instagram, κατήγγειλε ότι κυκλοφορούν παραπλανητικά προφίλ με το όνομά του στα κοινωνικά δίκτυα. «Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», προειδοποίησε ο Μουγκοπέτρος.

