Παλλήνη: Οι κάμερες ασφαλείας «καίνε» τον δημοτικό υπάλληλο που συνελήφθη για εμπρησμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.

Ο υπάλληλος, συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.

Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε μετά την εκτέλεση του εντάλματος ο κατηγορούμενος, ο οποίος πρόκειται να λάβει προθεσμία για την απολογία του.

Τον «καίνε» οι κάμερες ασφαλείας

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον 48χρονο είναι το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρχές από την Παλλήνη.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει επ’ αυτοφώρω την δράση του 48χρονου. Σε ένα από τα βίντεο που έχουν στην διάθεσή του οι αστυνομικοί φαίνεται το λευκό βαν του δήμου που οδηγούσε ο 48χρονος να πλησιάζει το σημείο μηδέν. Μένει εκεί για λίγα λεπτά. Με το που απομακρύνεται από το σημείο ξεσπάει φωτιά. Από το συγκεκριμένο σημείο δεν πέρασε κανένα άλλο όχημα