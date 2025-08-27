Παλλήνη: Οι κάμερες ασφαλείας «καίνε» τον δημοτικό υπάλληλο που συνελήφθη για εμπρησμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παλλήνη

Αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη ως υπαίτιος για τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Παλλήνης.

Παλλήνη: Ενώπιον του ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για 4 εμπρησμούς

Ο υπάλληλος, συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ’ εξακολούθηση.

Την υπόθεση θα χειριστεί ανακριτής, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε μετά την εκτέλεση του εντάλματος ο κατηγορούμενος, ο οποίος πρόκειται να λάβει προθεσμία για την απολογία του.

Τον «καίνε» οι κάμερες ασφαλείας

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον 48χρονο είναι το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αρχές από την Παλλήνη.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει επ’ αυτοφώρω την δράση του 48χρονου. Σε ένα από τα βίντεο που έχουν στην διάθεσή του οι αστυνομικοί φαίνεται το λευκό βαν του δήμου που οδηγούσε ο 48χρονος να πλησιάζει το σημείο μηδέν. Μένει εκεί για λίγα λεπτά. Με το που απομακρύνεται από το σημείο ξεσπάει φωτιά. Από το συγκεκριμένο σημείο δεν πέρασε κανένα άλλο όχημα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Παπασταύρου: Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα αφορούν λελογισμένα και στοχευμένα μέτρα για την στήριξη των πολιτ...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,33% σήμερα Τετάρτη για τον Γενικό Δείκτη

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την σωστή απάντηση σε 15 δευτερόλεπτα;

Πώς να αξιοποιήσετε το Apple CarPlay – Αυτά είναι τα 5 καλύτερα tips και κόλπα
περισσότερα
19:46 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Σκύδρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από συγχωριανό του – Ψυχιατρική εξέταση θα ζητήσει ο 76χρονος

Σε βαρύ κλίμα θλίψης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον 72χρονο από τη Δάφνη Σκύδρας, ο οπο...
19:21 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Φθιώτιδα: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει έπειτα από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27/8 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλον...
19:08 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Κρήτη: Δύο συλλήψεις για 30 ρευματοκλοπές στο Ηράκλειο

Επιχείρηση ρευματοκλοπών είχαν στήσει δύο Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρ...
18:41 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ηλεία: Φωτιά στην περιοχή Καλύβια – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (27/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηλείας, έπειτα α...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο