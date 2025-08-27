Ηλεία: Φωτιά στην περιοχή Καλύβια – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (27/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηλείας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασεστην περιοχή Καλύβια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικά μέτωπα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 οχήματα. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.