Παλλήνη: Ενώπιον του ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για 4 εμπρησμούς

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, στις 11 το πρωί, ο 48χρονος μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη χθες ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο και τον Ιούλιο, στην Παλλήνη.

Ο δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη χθες, Τρίτη (26/8), από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τέσσερις εμπρησμούς σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης. Οι αρχές αξιοποίησαν οπτικό υλικό από την περιοχή αλλά και καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του.

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ ανέφεραν ότι ο 48χρονος ήταν ο εργαζόμενος του δήμου που μετέφερε με ένα λευκό βαν παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 48χρονος άφηνε τα παιδιά στις 2 το μεσημέρι και στη συνέχεια πήγαινε σε οικόπεδα, όπου έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα είτε με έναν αναπτήρα, είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά ή υφάσματα. Στη συνέχεια, επέστρεφε στην εργασία του στις 8 το βράδυ, ώστε να παραλάβει τα παιδιά και να τα επιστρέψει στο σπίτι τους.

Οι πυρκαγιές και η σύλληψη

Η σύλληψη του δημοτικού υπαλλήλου έγινε ύστερα από συστηματική έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την Τακτική Ανακρίτρια του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι φωτιές είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Στην κατοχή του βρέθηκαν 6 αναπτήρες, 3 κουτάκια με σπίρτα και κομμένα κομμάτια χαρτιού.

Το λευκό όχημα

Ο 48χρονος φαίνεται πως είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες και οι τέσσερις επίμαχες φωτιές εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το λευκό όχημα τύπου βαν, που χρησιμοποιούσε ο 48χρονος για τις μετακινήσεις του, είχε χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις, παρουσιάζονταν το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών.