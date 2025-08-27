Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η 4ωρη στάση εργασίας

κοινωνία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Παράνομη κηρύχθηκε η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για την Πέμπτη (28/08), έπειτα από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΕΕΚΕ καλούσε τα μέλη της να συμμετάσχουν στην προκηρυχθείσα από την ΑΔΕΔΥ 24ωρη απεργία, με τετράωρη στάση εργασίας από τις 09:30 έως τις 13:30.

