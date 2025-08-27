Γυναικοκτονία στον Βόλο: Απομονωμένος στις φυλακές Λάρισας ο 40χρονος – «Είναι τέρας» λέει η αδελφή της 36χρονης

Στις φυλακές της Λάρισας κρατείται από το βράδυ της Τρίτης ο γυναικοκτόνος του Βόλου, που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο κατηγορούμενος τοποθετήθηκε σε κελί μαζί με άλλα οκτώ άτομα, ωστόσο βρίσκεται ουσιαστικά σε απομόνωση, καθώς κανείς δεν του μιλάει και ο ίδιος δεν έχει απευθυνθεί σε κανέναν. Την ίδια ώρα, η αδελφή της άτυχης γυναίκας περιμένει να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, ώστε να πάρει την επιμέλεια των παιδιών της.

Σύμφωνα με το STAR, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στην Γ’ πτέρυγα των φυλακών, όπου κρατούνται περίπου 200 άτομα σε δύο μεγάλους θαλάμους. Ωστόσο, οι συγκρατούμενοι δεν τον δέχτηκαν και έτσι οδηγήθηκε σε θάλαμο οκτώ ατόμων, όπου και εκεί παραμένει απομονωμένος. Κανείς δεν του μιλάει, ενώ ούτε ο ίδιος έχει ζητήσει κάτι.

Η αδελφή της δολοφονημένης 36χρονης μίλησε στο Star και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του: «Είναι τέρας, μεγάλο τέρας. Θανατική ποινή πρέπει να πάρει, γιατί εκβίαζε τα παιδιά και την αδελφή μου με τον χειρότερο τρόπο. Κοίτα πού κατέληξε η κατάσταση, σε ένα θρίλερ. Αν την αγαπούσε πραγματικά, δεν θα τη σκότωνε. Την έβαλε στο χώμα για πάντα. Ας μείνει και αυτός για πάντα στη φυλακή».

Η γυναίκα αποκάλυψε πως η αδελφή της, δεν ήταν ποτέ ευτυχισμένη στο γάμο της. «Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι. Η αδελφή μου δεν ήταν ευτυχισμένη. Μου είπε ότι ήταν έγκυος και της είπα “κάτσε ρε αδελφούλα μου, γιατί το κάνεις αυτό συνέχεια στον εαυτό σου;”. Μου είπε ότι τη ζήλευε για να μην τον χωρίσει. Αυτός νόμιζε ότι όσο πιο πολλά παιδιά θα κάνει, τόσο πιο δεμένη θα την έχει», τόνισε.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση από το περασμένο Πάσχα, ισχυρισμός που, όπως είπε, τον οδήγησε σε απόγνωση.

Η αδελφή της 36χρονης αντέδρασε λέγοντας: «Επειδή έστειλε κάποιος άγνωστος ένα μήνυμα, τι πάει να πει αυτό; Ότι τον απατούσε; Στο κάτω κάτω μαζί είχαν τα τηλέφωνα. Είχε και αυτός τους δικούς της κωδικούς και έβλεπε όλα τα μηνύματα. Πώς βρέθηκε ότι τον απατούσε;».