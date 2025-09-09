Αυξήσεις στις συντάξεις: Τι αλλάζει από το 2026 – Eρωτήσεις και απαντήσεις

Αλλάζουν από το επόμενο έτος τα δεδομένα για τη χορήγηση των αυξήσεων στις συντάξεις των ασφαλισμένων, όπως αυτό προκύπτει από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε χθες (8/9) η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι αυξήσεις που θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026 στους συνταξιούχους θα έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξεως των 542 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Παρακάτω θα διαβάσετε έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές που έρχονται στον τρόπο χορήγησης των αυξήσεων στις συντάξεις των ασφαλισμένων.

Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2026 στις αυξήσεις των συντάξεων και τι από τον Ιανουάριο του 2027

Όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν από τον Ιανουάριο του 2026 και σε μόνιμη βάση αύξηση σύμφωνα με τον δείκτη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ καθώς δεν θα συμψηφίζεται το 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά .

και σε μόνιμη βάση αύξηση σύμφωνα με τον δείκτη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ . Θα καταργηθεί πλήρως από τον Ιανουάριο του 2027 ο συμψηφισμός της αύξησης της σύνταξης με τη προσωπική διαφορά .Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα ισχύει το αντίθετο. Επίσης επισημαίνεται πως άμεσα θα επωφεληθούν από το μέτρο περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Ποιο θα είναι το ετήσιο ποσοστό αύξησης στις συντάξεις που θα καταβληθεί την 1η Ιανουαρίου του 2026

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η αύξηση αυτή θα είναι στο 2,35%.

Πώς θα δοθεί η ετήσια αύξηση το 2026 και πώς το 2027 στους 671.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

Το 2026 θα δοθεί η μισή ετήσια αύξηση που θα προκύψει από τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ.

θα δοθεί η μισή ετήσια αύξηση που θα προκύψει από τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Το 2027 θα καταβληθεί ολόκληρη η αύξηση.

Πώς αλλιώς θα ενισχυθούν οι αποδοχές των συνταξιούχων

Με τη μείωση του φόρου εισοδήματος .Αυτή θα γίνει βάσει της νέας φορολογικής κλίμακας που θα ισχύσει από την 1 η Ιανουαρίου του 2026.

Ιανουαρίου του 2026. Με τη χορήγηση της ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ στους συνταξιούχους που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια(ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά). Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω συνταξιούχοι είναι τα εξής:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας.

β. Ο άγαμος θα πρέπει να έχει συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και ο έγγαμος έως 26.000 ευρώ.

γ. Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωση

Η παροχή αυτή θα δίνεται κάθε Νοέμβρη στους δικαιούχους και το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί από φέτος.