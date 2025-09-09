Κίνηση για γερά νεύρα: Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Λαμίας, η Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο, καθώς από νωρίς το πρωί της Τρίτης (9/9) η κίνηση είναι αυξημένη σε πολλούς δρόμους της Αττικής και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την Τροχαία, καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, και στα δύο ρεύματα της Αθηνών-Λαμίας, από την Λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Πέτρου Ράλλη, την Μεσογείων, στην Κατεχάκη -στο ρεύμα από Ηλιούπολη-, καθώς και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας και προβλήματα να καταγράφονται στην Αλεξάνδρα, στην Βασιλίσσης Σοφίας -και στα δύο ρεύματα-, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Καλλιρρόης, στην Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Επίσης, κίνηση παρατηρείται στην Ηλιουπόλεως, στην Βάρης-Κορωπίου, στην Λεωφόρο Σχιστού, στο Λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αλίμου έως το Καραϊσκάκη.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.