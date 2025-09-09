Κίνηση για γερά νεύρα: Στο «κόκκινο» η Αθηνών-Λαμίας, η Κηφισίας και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι και σήμερα οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο, καθώς από νωρίς το πρωί της Τρίτης (9/9) η κίνηση είναι αυξημένη σε πολλούς δρόμους της Αττικής και παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την Τροχαία, καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου, και στα δύο ρεύματα της Αθηνών-Λαμίας, από την Λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Πέτρου Ράλλη, την Μεσογείων, στην Κατεχάκη -στο ρεύμα από Ηλιούπολη-, καθώς και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας και προβλήματα να καταγράφονται στην Αλεξάνδρα, στην Βασιλίσσης Σοφίας -και στα δύο ρεύματα-, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Καλλιρρόης, στην Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Επίσης, κίνηση παρατηρείται στην Ηλιουπόλεως, στην Βάρης-Κορωπίου, στην Λεωφόρο Σχιστού, στο Λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από την Αλίμου έως το Καραϊσκάκη.

Δείτε live πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Συγκεκριμένα:

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

 

10:33 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

