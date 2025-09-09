Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στα κυλικεία των σχολείων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων στα κυλικεία των σχολείων

Ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολικά κυλικεία και καντίνες που πωλούν τρόφιμα σε μαθητές, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Με έγγραφη παραγγελία προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), ζητεί να μεριμνήσουν ώστε να διεξαχθούν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων όσο και τη διατήρηση, προετοιμασία, έκθεση και πώλησή τους στους μαθητές.

