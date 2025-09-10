ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική λόγω της 48ωρης απεργίας των οδηγών

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική λόγω της 48ωρης απεργίας των οδηγών

Χωρίς ταξί και σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής – ΣΑΤΑ έχει προχωρήσει σε 48ωρη απεργία από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης. Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει: «Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε ακόμη μία βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί.

Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα.

Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας.

Το Σ.Α.Τ.Α απαντά δυναμικά και συλλογικά.

Έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης Σεπτεμβρίου 2025 αποφασίστηκε ομόφωνα (πλην του Κώστα Δήμου) η κήρυξη 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική, δυναμική συμμετοχή, στις κινητοποιήσεις.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025
  • Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών
  • Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου
  • Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους
  • Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί που δημιούργησε η κυβέρνηση με την πολιτική της
  • Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Ο αγώνας αυτός δεν είναι μόνο για τους ταξιτζήδες. Είναι αγώνας για τη Δημοκρατία, για την αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα στην εργασία. Είναι αγώνας και για το επιβατικό κοινό.

Είμαστε όλοι ΕΔΩ! Καμία ανοχή στην κοροϊδία! Καμία υποχώρηση στην ισοπέδωση!

“Ένας κλάδος, μία φωνή – Όλοι μαζί στον αγώνα για το ταξί!”

Το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας.
Η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – δεν κάνει διακρίσεις.
Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός – η υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε ενωμένοι.

Να γίνουμε μία γροθιά, μία φωνή, μία δύναμη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ρωσικό εμβόλιο κατά του καρκίνου: Στις προκλινικές δοκιμές φαίνεται αποτελεσματικότητα 100%

Βασιλικός: Τα δύο κοινά υλικά της κουζίνας που ενισχύουν την ανάπτυξη του όπως ποτέ πριν

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini
περισσότερα
07:48 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων: Βρέθηκαν ροζ βίντεο στα κινητά – Πώς ο ηγούμενος προσπαθούσε να προσελκύσει και νέους πελάτες

Κάθε όριο φαίνεται ότι είχε ξεπεράσει το θράσος του ηγούμενου και των συνεργών του στο Μέγα Σπ...
07:08 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κλήμης,...
05:55 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
01:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΕΠΕ την Πέμπτη (11/9)

Η Hellenic Train ανακοίνωσε αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος