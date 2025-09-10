Η Ισπανία σχεδιάζει απαγόρευση του καπνίσματος σε μπαρ, παραλίες και στάδια

Η αριστερή μειοψηφική κυβέρνηση της Ισπανίας κατέθεσε την Τρίτη νομοσχέδιο για την απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους, όπως παραλίες, ταράτσες μπαρ και εστιατορίων, στάσεις λεωφορείων και στάδια.

Η απαγόρευση θα ισχύει επίσης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή τα ατμιστικά, τα οποία είναι ολοένα και πιο δημοφιλή στους νέους. «Θα βάζουμε πάντα τη δημόσια υγεία πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα», δήλωσε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία στους δημοσιογράφους.

«Όλοι έχουν δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα… και να ζουν περισσότερο και καλύτερα» σημείωσε.

Οι φορείς φιλοξενίας και σίτισης, όπως αναφέρει το Reuters έχουν επικρίνει το νομοσχέδιο, καθώς οι εξωτερικές βεράντες της Ισπανίας, που χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο, είναι δημοφιλείς στους καπνιστές. Το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται από το 2011.

Το νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια παρόμοιας νομοθεσίας που εφαρμόστηκε στη Γαλλία τον Ιούλιο, αν και ο βόρειος γείτονας της Ισπανίας εξαιρούσε από την απαγόρευσή του τις βεράντες των καφέ και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο εξακολουθεί να απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση και μπορεί να τροποποιηθεί, έρχεται σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν προσπάθειες για την καταπολέμηση του καπνού και των προϊόντων καπνού. Ωστόσο, η Γηραιά Ήπειρος εξακολουθεί να έχει τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος παγκοσμίως, περίπου στο ένα τέταρτο των ενηλίκων.

Η κυβέρνηση έχει σημειώσει μικρή επιτυχία στην έγκριση νομοθεσίας σε ένα έντονα κατακερματισμένο κοινοβούλιο τελευταία. Πάνω από 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ισπανία από αιτίες που σχετίζονται με το κάπνισμα, περίπου 137 θάνατοι την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

 

