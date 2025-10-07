Αλέξης Τσίπρας: Οι λόγοι που τον οδήγησαν τώρα σε παραίτηση – Τα σενάρια για το νέο κόμμα και την ηγετική ομάδα

Αιφνιδιαστικά χθες το πρωί κόπηκαν ουσιαστικά οι συναισθηματικοί αλλά και τυπικοί δεσμοί του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με δύο τηλεφωνήματά του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε λιτά την απόφαση του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ της Realnews.

Ωστόσο η απόφαση Τσίπρα αιφνιδίασε πολλούς αφού από την Αμαλίας και το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού διέψευδαν μέχρι την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τα σχέδιά του για την ίδρυση νέου κόμματος. Πριν από μερικές ημέρες και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η συζήτηση για νέο κόμμα γίνεται ερήμην του. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα ποιοι λόγοι οδήγησαν τον πρώην Πρωθυπουργό να προχωρήσει τώρα στο βασικό πρώτο βήμα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Θεωρείται βέβαιο ότι ουσιαστικό ρόλο έπαιξε η σημερινή κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό και ειδικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Η «δεξαμενή» των αναποφάσιστων και των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων με την κυβέρνηση μεγαλώνει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής δεν δείχνουν στις δημοσκοπήσεις να καρπώνονται μέρος από αυτή την δυσαρέσκεια. Έτσι η σύνδεση του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε ότι λειτουργεί εναντίον των μελλοντικών σχεδίων του πρώην Πρωθυπουργού.

Επιπλέον ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προχωρήσει – και με την έκδοση του βιβλίου του, στο οποίο θα δίνει απαντήσεις, θα σχολιάζει και θα αποκαλύπτει διαλόγους με ξένους ηγέτες και πρώην «συντρόφους» του- σε ένα rebranding. Όσο ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αυτό καθυστερούσε με αποτέλεσμα να επιβαρύνει την δημόσια εικόνα του. Παράλληλα θα έχει τα χέρια του λυμένα προκειμένου να απαντήσει ελεύθερα σε όποια κριτική δεχθεί από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το βιβλίο του, το οποίο αναμένεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων στα τέλη Νοέμβρη ή μέσα στον Δεκέμβριο. Εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα χρειαζόταν να περιορίσει την αντίδραση του.

Ταυτόχρονα εάν παρέμενε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να περιορίσει και την κριτική του έναντι της κυβέρνησης. Άλλωστε οι δημόσιες παρεμβάσεις του τα τελευταία χρόνια είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ωστόσο τώρα θα μπορεί να τοποθετείται δημόσια και να δίνει το πολιτικό στίγμα των προθέσεών του.

Επίσης αν και η κυβέρνηση επιμένει με ένα στόμα και μία φωνή να διαψεύδει τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, ειδικά εάν υπάρξει κάποια έκτακτη εξέλιξη. Γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο να παραιτηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του προκειμένου να προετοιμάσει πολιτικά και οργανωτικά τον νέο πολιτικό φορέα του.

Τα σενάρια για το νέο κόμμα και ο στενός πυρήνας των συνεργατών

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναμένεται να βιαστεί αναφορικά με την ίδρυση νέου κόμματος. Πρώτα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του που θα δίνει τις δικές του απαντήσεις για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την διπλή ήττα του από την ΝΔ και εν συνεχεία θα μπορεί προχωρήσει στον νέο πολιτικό φορέα, που εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί προς την Άνοιξη του 2026.

Φυσικά αυτός ο σχεδιασμός έχει βασική προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια έκτακτη εξέλιξη που θα οδηγήσει σε επιτάχυνση ή επιβράδυνση των σχεδίων του. Παράλληλα με την έκδοση του βιβλίου του ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπορέσει να βολιδοσκοπήσει και να έχει μία πρώτη εικόνα του ακροατηρίου του.

Ωστόσο υπάρχει και ένα ακόμη σενάριο που θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να προχωράει στην δημιουργία εκλογικού σχεδιασμού και όχι κόμματος σε πρώτη φάση. Συγκεκριμένα στέλεχος που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις σχολίασε ότι θα ήταν πιο λογικό ο Αλέξης Τσίπρας να προχωρήσει, σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές, στη δημιουργία ενός εκλογικού συνδυασμού και όχι αυτομάτως ενός κόμματος. Από εκεί και πέρα θα συμπεριλάβει τα πολιτικά στελέχη που ο ίδιος επιθυμεί στις λίστες του.

Η συζήτηση για την ηγετική ομάδα που θα στελεχώσει τον νέο πολιτικό φορέα θεωρείται αρκετά πρώιμη. Ωστόσο υπάρχουν στελέχη που βρίσκονται στον στενό πυρήνα των συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού που αναμένεται να τρέξουν τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα. Βασικό στέλεχος είναι ο στενός συνεργάτης και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του, Μιχάλης Καλογήρου, η Γιάννα Πεππέ που βρίσκεται στο πλευρό του από την εποχή του Μεγάρου Μαξίμου, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου, Ανδρέας Μπούσιος και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου. Στο πλευρό του βρίσκονται επίσης και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο Δημήτρης Λιάκος. Μάλιστα ο πρώτος έχει αναλάβει τις επαφές για την σύνθεση της νέας επιστημονικής επιτροπής στο Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού, που αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και ουσιαστικά θα αποτελεί το επιτελείο του. Η επιλογή των προσώπων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτά θα επεξεργαστούν τις προγραμματικές θέσεις ανά ζήτημα, δίνοντας παράλληλα το “στίγμα” για τη “δεξαμενή” που επιθυμεί να στοχεύσει. Βασικό άξονα θα αποτελέσουν η «Πυξίδα» για τη χώρα που έχει ήδη παρουσιάσει ο πρώην πρωθυπουργός, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, αλλά και ο «Νέος Πατριωτισμός» στον οποίο αναφέρεται διαρκώς ο ίδιος σε παρεμβάσεις του.