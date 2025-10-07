Αργυρούπολη: Αναζητείται ο άνδρας που αποπειράθηκε να βιάσει 59χρονη – «Ανέβηκε πάνω μου, πάλευα»

Enikos Newsroom

Αναζητείται ο άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελία 59χρονης, αποπειράθηκε να τη βιάσει το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στην Αργυρούπολη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κόρη της 59χρονης.

«Μάλλον δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και κατάλαβα ότι κάποιος με άρπαξε από τα μαλλιά, με έριξε κάτω στην είσοδο του σπιτιού. Με έπιασε από την κοτσίδα που είχα, με τράβηξε και με έριξε κάτω. Ανέβηκε από πάνω μου, μου έσκισε την μπλούζα μου και προσπαθούσε να μου κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο. Το κατέβασε μέχρι ένα σημείο, μου έσκισε και το εσώρουχο. Φώναζα βέβαια, πάλευα ό,τι μπορούσα να παλέψω», είπε η 59χρονη.

Η αντίδραση της γυναίκας έκανε τον δράστη να τραπεί σε φυγή.

«Δεν μίλησε καθόλου. Το μόνο που προσπαθούσε αυτό να κάνει, να μου κατεβάσει το παντελόνι. Δεν κατάφερα να δω πολλά πράγματα γιατί φορούσε κουκούλα και μάσκα».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα συνεχίζονται.

 

09:37 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

