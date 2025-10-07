Οι αθλητικές μεταδόσεις 7/10/2025

Τα ματς Προμηθέας – Χαϊδελβέργη, Ουλμ – Πανιώνιος και Ρίγα – ΑΕΚ στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/10/2025):
09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Χόλγκερ Ρούνε Σαγκάη τένις
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζάουµε Μουνάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς Σαγκάη τένις
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Βαλεντίν Βατσερό – Τάλον Γκρίκσπουρ Σαγκάη τένις
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν τένις
19:00 Novasports Start Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Προμηθέας – Χαϊδελβέργη FIBA Basketball Champions League
20:00 Novasports Prime Ουλμ – Πανιώνιος Eurocup
20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Λόντον Λάιονς Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League