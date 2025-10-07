Δημογλίδου για το φονικό στη Φοινικούντα: Δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συνεργού, δεν έχουμε εικόνα του δράστη τη στιγμή της δολοφονίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου να αναφέρει πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχει συνεργός.

«Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι κάποιος ανέμενε τον άνθρωπο και στη συνέχεια τον μετέφερε σε άλλο σημείο. Οι πληροφορίες που είχε η αστυνομία δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε, ίσως με κάποιο δίκυκλο, και αποχώρησε με αυτό από το σημείο, μόνος του» είπε η κα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «δεν έχουμε εικόνα του δράστη την στιγμή της δολοφονίας, πέρα από ένα βασικό πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι είδε και άκουσε τη συζήτηση του ενός θύματος με τον δράστη και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε είναι δύσκολο για τους αστυνομικούς που διερευνούν την περίεργη αυτή υπόθεση να βρουν βιντεοληπτικό υλικό και από την ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας για τον αυτόπτη μάρτυρα η κα Δημογλίδου ανέφερε ότι έχει δει τη στιγμή της δολοφονίας. «Προσπάθησε και ο ίδιος να φύγει από το σημείο για να μην τον τραυματίσει θανάσιμα και τον ίδιο ο δράστης» είπε σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές από άτομα, εκτός του κάμπινγκ, που είδαν κάποιες κινήσεις χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί, όπως και ορισμένοι που κατάφεραν να δουν την αποχώρηση του δράστη από το σημείο.

Αναφορικά με το όπλο του φονικού η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι πιθανότατα ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο.

«Έχουμε μόνο έξι πυροβολισμούς» σημείωσε επισημαίνοντας ότι αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει με ποιον τρόπο έχουν καταλήξει τα θύματα.

Ερωτηθείσα για το κίνητρο της δολοφονίας και το διάλογο μεταξύ του δράστη και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης τόνισε ότι η συνομιλία, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση, είναι ότι έγινε για να τραβήξει ο δολοφόνος την προσοχή του θύματος και να καταφέρει να οπλίσει ο ίδιος το χέρι του πριν τραυματίσει θανάσιμα τα θύματα.

 

09:37 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αττικόν Νοσοκομείο: Συνελήφθησαν 2 νοσηλεύτριες γιατί χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο

Ακόμη ένα περιστατικό λανθασμένης χορήγησης φαρμάκου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Γενικό Νοσο...
08:27 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Μπροστά στο φονικό ο ανιψιός του 70χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – Άφαντος παραμένει ο δράστης, τα σενάρια που εξετάζονται

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το διπλό φονικό στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη κ...
08:15 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Αφόρητη η κατάσταση στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις 30′ και στην Αττική Οδό

Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, καθώς παρατηρούνται ...
07:21 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αναμένονται σήμερα, Τρίτη ...
