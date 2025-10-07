Μπακογιάννη: Συμπαθώ τον Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ

Η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά δήλωσε για την παραίτηση Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή. «Είναι βέβαιο ότι η ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης τώρα θα χρειαστεί εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όσο υπάρχει, έναν άλλο εκπρόσωπο της Αριστεράς. Εμφανίζονται τα πράγματα εξαιρετικά ρευστά στην Αριστερά αυτή τη στιγμή, κανείς δεν ξέρει πως θα διαμορφωθούν, υπάρχουν δυναμικές, υπάρχουν συζητήσεις ποιοι θα πάνε με τον Τσίπρα, ποιοι θα τον αφήσουν».

«Πιστεύω ότι θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, εκ των πραγμάτων κάποια στελέχη τα οποία θα θελήσει να πάρει ο Τσίπρας θα φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θέλει να κάνει ένα τελείως διαφορετικό κόμμα, ένα κόμμα καθαρά αρχηγικό χωρίς όλα αυτά τα συμβούλια και όλα αυτά τα προβλήματα που είχε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει και πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία άρα ξέρει ποιους θέλει να πάρει και ποιους δεν θέλει όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει μια περίοδος εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας στους χώρους της Αριστεράς, σε όλους τους χώρους του τέως ΣΥΡΙΖΑ αυτό δημιουργεί καινούργιες δυναμικές» επεσήμανε.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι η αποχώρηση Τσίπρα θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ απάντησε πως «ναι, πιστεύω ότι θα επηρεάσει και το ΠΑΣΟΚ δηλαδή θα επηρεάσει το χώρο της αντιπολίτευσης γενικότερα. Θα ανακατέψει τα νερά η κουτάλα Τσίπρα από εκεί και πέρα ο κ.Τσίπρας πρόβλημα ανθρώπων και στελεχών δεν νομίζω ότι θα έχει, το πρόβλημα του κ. Τσίπρα είναι η ουσία. Είναι ότι δεν εμφανίζεται ως κάτι καινούργιο γιατί έχει κυβερνήσει άρα οι απαντήσεις που καλείται να δώσει είναι πολύ συγκεκριμένες».

Στη συνέχεια η κα Μπακογιάννη απάντησε σε ερώτημα αν ο Τσίπρας του 2025 είναι ίδιος με τον Τσίπρα του 2015. «Όχι, είναι αναμφισβήτητα ένας διαφορετικός άνθρωπος, ώριμος αλλά για να το κάνει αυτό χρειάζεται να δώσει απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι απαραίτητο να δοθούν γιατί δεν μιλάμε για τον Καραμανλή ο οποίος έμεινε 13 χρόνια στο Παρίσι και γύρισε και ήταν ένας άλλος Καραμανλής, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε τον τόπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μην απαντήσει γιατί χρέωσε την Ελλάδα 100 δις, γιατί μας είπε τις διάφορες ιστορίες για αγρίους που μας είπε και έκανε μετά ακριβώς το αντίθετο και ου το καθεξής. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει είχε μια σκασίλα τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνει ο Τσίπρας».

«Ο κόσμος θέλει να ακούσει πως θα του λύσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει Έχεις μια συνταγή κ. Τσίπρα η οποία θα μου βελτιώσει τη ζωή; Αυτό είναι το ερώτημα, και πόσο μπορώ να σε πιστέψω εσένα που μου είχες πει ακριβώς τα αντίθετα; Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ διότι μου είπε πάρα πάρα πολλά. Εγώ τον συμπαθώ τον Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ» πρόσθεσε.

«Στη ΝΔ δεν θα επιδράσει (σ.σ. ένα κόμμα Τσίπρα). Η ΝΔ έχει έναν συγκεκριμένο κόσμο στον οποίο απευθύνεται. Η ΝΔ ή τον χάνει ή τον κερδίζει αυτό τον κόσμο από δικές τις πρωτοβουλίες. Δηλαδή η ΝΔ έχει χρέος να ξανα-απευθυνθεί σε αυτό τον κόσμο, ιδιαίτερα του Κέντρου αλλά και της Δεξιάς, με συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν ετεροπροσδιορίζεται η ΝΔ. Εάν θα πετύχει ή θα αποτύχει θα κερδίσει ή θα αποτύχει από δικές της πρωτοβουλίες. Δεν μας αγγίζουν εμάς οι διεργασίες που γίνονται. Το ΠΑΣΟΚ το αγγίζει γιατί ο Τσίπρας θα πουλήσει αρχηγία δηλαδή ηγεσία. Αυτό το leadership που λείπει από το ΠΑΣΟΚ σήμερα θα το πουλήσει ο Τσίπρας άρα θα απευθυνθεί σε κάποιο κόσμο του ΠΑΣΟΚ που θέλει να έχει μια ελπίδας εξουσίας» σημείωσε.

«Είναι πολύ νωρίς να το πω διότι ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχει ο Τσίπρας, όλα είναι πάρα πολύ πρόωρα. Η ΝΔ οφείλει σήμερα θα εστιάσει στις δικές της πράξεις και στις δικές της πολιτικές. Πάντως ο πολυκερματισμός είναι δομικό πρόβλημα για τη χώρα δηλαδή αυτός ο πολυκερματισμός, η έλλειψη άρθρωσης εναλλακτικού προγραμματικού λόγου με πειθώ, μια εναλλακτική πρόταση είναι δομικό πρόβλημα για τη χώρα και για τη δημοκρατία. Υπάρχει πλέον μια υπερπαρουσίαση αρχηγών που κανένας δεν λέει τίποτα, χωρίς να υπάρχει κοινωνική βάση από κάτω, αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό όμως είναι πρόβλημα για τη χώρα».

Για το ενδεχόμενο σχηματισμού νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά απάντησε πως «δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για τη ΝΔ αλλά από την άλλη μεριά έχω την αίσθηση ότι με τα λεγόμενα του κ. Σαμαρά πιο πολύ θα πλαγιοκοπήσει τον κ. Βελόπουλο, την κα Λατινοπούλου και όλους αυτούς που έχουν τα κομματάκια τους στα Δεξιά απ’ ότι τη ΝΔ».