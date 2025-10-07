Και η Βουλή θέλει τον… μάστορά της – «Λίφτινγκ» σε ξύλινα έδρανα της Ολομέλειας

Η Βουλή των Ελλήνων μπαίνει σε διαδικασία… «ανανέωσης», καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής ξύλινων εδράνων της Αίθουσας Ολομέλειας. Δεν ξέρουμε αν τρίζουν ή όχι, όμως από τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει σχετική εισήγηση από τις τεχνικές υπηρεσίες και σε λίγο καιρό οι καρέκλες θα είναι πλέον πιο «έτοιμες» από ποτέ, για κάθε βαρυσήμαντη ψηφοφορία ή ομιλία.

Όπως βλέπουμε σε αποφάσεις που αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στην κοινοβουλευτική διαφάνεια και υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, εταιρεία που ειδικεύεται στις στιλβώσεις και τη συντήρηση επίπλων, θα αναλάβει να εκτελέσει εργασίες επισκευής των ξύλινων εδράνων (Υπουργικών, Προεδρείου, Διπλωματικών), της Αίθουσας Ολομέλειας του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων. Από τη Βουλή εγκρίθηκε συνολική δαπάνη ποσού 22.320,00 ευρώ, ενώ ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι 45 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης αποδοχής των όρων της απόφασης.

Με άλλη απόφαση, γίνεται ανάθεση σε ακόμη μία εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή χειροποίητων ξυλόγλυπτων επίπλων προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της για την επισκευή δέκα κλασικών υπουργικών καθισμάτων στην αίθουσα της Ολομέλειας. Η συνολική δαπάνη που εγκρίθηκε είναι 9.548 ευρώ και ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι 40 ημερολογιακές ημέρες.

 

