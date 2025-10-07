Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης – Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας

Διακόπηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, καθώς αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας. Παρά τις επισημάνσεις των μελών της εξεταστικής για τις συνέπειες που μπορεί να υποστεί ο κ. Βάρρας αν επιμείνει στην άρνησή του να δεχθεί ερωτήσεις, δεν άλλαξε άποψη.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε τον μάρτυρα για τις συνέπειες που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης προειδοποιώντας ακόμα και με βίαιη προσαγωγή. Μιλώντας μάλιστα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όπως μετέδωσε ο Γιώργος Λυκουρέντζος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημήτριου στον Realfm 97,8, ο κ. Νικολακόπουλος τόνισε ότι με δεδομένο πως ο κ. Βάρρας είναι στη Βουλή θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα και διαδικασία αυτοφώρου.

Από την πλευρά του ο κ. Βάρρας επέμεινε στην απόφαση του λέγοντας πως η στάση του εναρμονίζεται με τις αναφορές της προϊσταμένης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι περί παρενόχλησης μαρτύρων. Σε εκείνο το σημείο η κα Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον μάρτυρα αν δέχεται απειλές για να απαντήσει αρνητικά ο κ. Βάρρας. “¨Αν δεν απειλείστε τότε τι είναι αυτά που λέτε;”

Τελικά, ο κ. Νικολακόπουλος προχώρησε σε διακοπή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν για τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Βαρρας αλλά και προκειμένου ο μάρτυρας να αποφασίσει για το αν θα επιμείνει στην αρχική του θέση ή αν θα δεχθεί ερωτήσεις.