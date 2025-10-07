Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης – Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας

Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης – Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας

Διακόπηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, καθώς αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας. Παρά τις επισημάνσεις των μελών της εξεταστικής για τις συνέπειες που μπορεί να υποστεί ο κ. Βάρρας αν επιμείνει στην άρνησή του να δεχθεί ερωτήσεις, δεν άλλαξε άποψη.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ενημέρωσε τον μάρτυρα για τις συνέπειες που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης προειδοποιώντας ακόμα και με βίαιη προσαγωγή. Μιλώντας μάλιστα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όπως μετέδωσε ο Γιώργος Λυκουρέντζος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημήτριου στον Realfm 97,8, ο κ. Νικολακόπουλος τόνισε ότι με δεδομένο πως ο κ. Βάρρας είναι στη Βουλή θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί ακόμα και διαδικασία αυτοφώρου.

Από την πλευρά του ο κ. Βάρρας επέμεινε στην απόφαση του λέγοντας πως η στάση του εναρμονίζεται με τις αναφορές της προϊσταμένης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρας Κοβέσι περί παρενόχλησης μαρτύρων. Σε εκείνο το σημείο η κα Μιλένα Αποστολάκη ρώτησε τον μάρτυρα αν δέχεται απειλές για να απαντήσει αρνητικά ο κ. Βάρρας. “¨Αν δεν απειλείστε τότε τι είναι αυτά που λέτε;”

Τελικά, ο κ. Νικολακόπουλος προχώρησε σε διακοπή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου τα μέλη της να ενημερωθούν για τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Βαρρας αλλά και προκειμένου ο μάρτυρας να αποφασίσει για το αν θα επιμείνει στην αρχική του θέση ή αν θα δεχθεί ερωτήσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Μπορούν τα ωμέγα-3 να ενισχύσουν τη δύναμή σας; Νέα μελέτη δείχνει ποια μπορεί να είναι τα οφέλη τους στην προπόνηση

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές και σε ποια αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΕΛ...

Συντάξεις: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «όλα μέλι-γάλα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:32 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων και στικάκι ο Γρηγόρης Βάρρας – Τι είπε για τον Μάκη Βορίδη

Με την κατάθεση υπομνήματος, βασικά στοιχεία του οποίου ανέγνωσε, εμφανίστηκε στην εξεταστική ...
13:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ενώνουμε δυνάμεις για να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα Μητσοτάκη-Κεραμέως»

Πηγές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στην κοινή απαίτηση κομμάτων της αν...
12:57 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αυτιάς σε Κομισιόν: Ζητώ ισότιμη στήριξη και των νοτίων ελληνικών συνόρων με τα σύνορα της Ευρώπης

Ισότιμη προστασία και οικονομική υποστήριξη και των νοτίων ελληνικών συνόρων με τα σύνορα της ...
12:57 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα αντιπαράθεση με επίκεντρο την κλήτευση μαρτύρων

Νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και των εισηγητ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης