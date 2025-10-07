Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα αντιπαράθεση με επίκεντρο την κλήτευση μαρτύρων

Enikos Newsroom

πολιτική

ΕξεταστικήΤέμπη

Νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και των εισηγητών της αντιπολίτευσης, σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο πριν ξεκινήσει η εξέταση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, το διάστημα από 19/11/2019 μέχρι 10/11/2020, Γρηγόριου Βάρρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κατάλογος μαρτύρων αλλά και η χρονική κλήτευση τους, με την αντιπολίτευση να ζητά την άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη και τον κ. Λαζαρίδη να απαντά ότι βεβαίως και θα καταθέσει αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως ο Νίκος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Θεσσαλία, αναπληρωτής του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με αφορμή τη διαβίβαση χθες στην Εξεταστική, από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, του ενημερωτικού κειμένου που έλαβε από τον κ. Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 6/6/2025, σύσσωμη η αντιπολίτευση έθεσε θέμα άμεσης κλήτευσης του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επιτέθηκε στη ΝΔ, κατηγορώντας την για «προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, μέσα από παραπληροφόρηση για δήθεν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσπάθεια αντιπερισπασμού για να μετατοπίσει τη συζήτηση και τις ευθύνες της στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όπως κατηγορείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη καθώς και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. «Είναι απαραίτητη η άμεση κλήτευση τους για να μην μείνουν σκιές», ανέφερε.

«Την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων» ζήτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας την «ανάγκη άμεσης κλήτευσης τόσο του κ. Μυλωνάκη όσο και των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου, Φραπέ και Χασάπη».

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι «πρέπει να μπει στον προγραμματισμό της Επιτροπής, η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους».

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι «πολύ σύντομα θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.

«Κανένα απολύτως μάρτυρα δεν έχει απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία. Συμφώνησε η Εξεταστική Επιτροπή να ξεκινήσει με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, ανοιχτή. Θα συζητηθεί η νέα λίστα μαρτύρων, άρα παρέλκει η προσπάθεια αυτή της αντιπολίτευσης γιατί δεν την ενδιαφέρει η ουσία αλλά το επικοινωνιακό», αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Προφανώς και θα κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, τελεία και παύλα. Το πότε θα καταθέσει θα το αποφασίσει η Επιτροπή».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Μπορούν τα ωμέγα-3 να ενισχύσουν τη δύναμή σας; Νέα μελέτη δείχνει ποια μπορεί να είναι τα οφέλη τους στην προπόνηση

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές και σε ποια αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΕΛ...

Συντάξεις: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «όλα μέλι-γάλα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:32 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε γραπτό υπόμνημα 700 σελίδων και στικάκι ο Γρηγόρης Βάρρας – Τι είπε για τον Μάκη Βορίδη

Με την κατάθεση υπομνήματος, βασικά στοιχεία του οποίου ανέγνωσε, εμφανίστηκε στην εξεταστική ...
13:23 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Πηγές της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ενώνουμε δυνάμεις για να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα Μητσοτάκη-Κεραμέως»

Πηγές από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρονται στην κοινή απαίτηση κομμάτων της αν...
13:14 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης – Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας

Διακόπηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, καθώς αρνείται να ...
12:57 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αυτιάς σε Κομισιόν: Ζητώ ισότιμη στήριξη και των νοτίων ελληνικών συνόρων με τα σύνορα της Ευρώπης

Ισότιμη προστασία και οικονομική υποστήριξη και των νοτίων ελληνικών συνόρων με τα σύνορα της ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης