Άγιος έρωτας: Η Χλόη βλέπει την κόρη της για πρώτη φορά

Enikos Newsroom

Media

Άγιος Έρωτας

Ο “Άγιος έρωτας” συνεχίζεται απόψε με νέο επεισόδιο. Η Χλόη βλέπει για πρώτη φορά τη φωτογραφία της μικρής της κόρης, ο Νικηφόρος βρίσκει το ημερολόγιο της Ολυμπίας στο σπίτι της, ενώ ο Κυριάκος νιώθει επιτέλους ότι πλησιάζει στο τέλος η δοκιμασία του.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο Αντρέας δίνει στον Νικηφόρο το γράμμα της Ολυμπίας, ζητώντας του να ερευνήσει ξανά την υπόθεση. Ο Νικηφόρος ψάχνει στο σπίτι της Ολυμπίας και βρίσκει το ημερολόγιό της μέσα στο οποίο αναφέρεται ο έρωτάς της για τον Παύλο. Παίρνει τα στοιχεία όλα στο σπίτι του για να τα μελετήσει εκεί, όμως ο Παύλος, που το πληροφορείται από τον Σωτήρη, ετοιμάζει διάρρηξη… Στη φυλακή, ο Αντρέας ενημερώνει τον Κυριάκο για τον θάνατο της Ολυμπίας και το γράμμα της, που ενοχοποιεί τον Παύλο και συνδέει το σφυρί του φόνου με εκείνον.

Ο Κυριάκος γεμίζει ελπίδα, καθώς ο Αντρέας του υπόσχεται ότι σύντομα θα είναι ελεύθερος. Ο πατήρ Νικόλαος, μετά την αναπάντεχη επίσκεψη της Μαρίας, της αδελφής της Χρυσάνθης, δίνει στη Χλόη τη φωτογραφία της Ελευθερίας, μαζί με τον φάκελο με τις πληροφορίες για το πού βρίσκεται. Όταν όμως η Χλόη εκφράζει την επιθυμία να πάει στη Βόνιτσα με τον Αργύρη να τη βρουν, ο πατήρ Νικόλαος πατάει πόδι και απαιτεί να γίνει η επαφή με το παιδί με τον δικό του τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η μικρή Ελευθερία δείχνει να περνά ευχάριστα με τη θετή της μητέρα, την Πόπη…

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Μπορούν τα ωμέγα-3 να ενισχύσουν τη δύναμή σας; Νέα μελέτη δείχνει ποια μπορεί να είναι τα οφέλη τους στην προπόνηση

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές και σε ποια αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΕΛ...

Συντάξεις: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «όλα μέλι-γάλα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
10:19 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (6/10): Τα νούμερα το βράδυ της Δευτέρας – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
05:48 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 7/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 7/10/2025.
05:43 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 7/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 7/10/2025.
05:38 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 7/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 7/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης