Άγιος Έρωτας: Η επιστολή της Ολυμπίας “καίει” τον Μαρκόπουλο

Ο πατήρ Νικόλαος δίνει στον Αντρέα την επιστολή της Ολυμπίας που ενοχοποιεί τον Μαρκόπουλο, ενώ η Δώρα δεν μπορεί να πιστέψει ότι η θεία της αυτοκτόνησε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Από την άλλη πλευρά, η παρουσία του Αντρέα έχει αρχίσει να εκνευρίζει τον Μαρκόπουλο…

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Η είδηση του θανάτου της Ολυμπίας συγκλονίζει τη Στέρνα. Η Δώρα καταρρακώνεται και αποκαλύπτει σε όλους ότι η Ολυμπία ήταν θεία της, δηλώνοντας βέβαιη πως ο χαμός της δεν οφείλεται σε αυτοκτονία.

Την ίδια στιγμή, η Θάλεια ζητά τη βοήθεια του Χάρη για να γεφυρώσει το χάσμα με τα παιδιά της, ενώ η Αναστασία ανησυχεί με το ενδεχόμενο να είναι έγκυος από εκείνον.

Η Ειρήνη απορρίπτει την πρόταση του Κλεάνθη να εργαστεί στο σινεμά, ενώ ο Στέφανος αρχίζει να υποψιάζεται τις κινήσεις του Πέτρου και της Νότας.

Ο Αντρέας αναλαμβάνει το διαζύγιο της Χριστίνας και ο Κλεάνθης ανησυχεί για τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για τον ίδιο.

Ο πατήρ Νικόλαος παραδίδει στον Αντρέα την επιστολή-φωτιά της Ολυμπίας, η οποία ενοχοποιεί τον Παύλο για τον θάνατο της Κατρίν, και ο Αντρέας ζητά από τον Νικηφόρο την άμεση επανεκκίνηση της έρευνας.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

Χλόη – πατήρ Νικόλαος – Πέτρος

Μαρκόπουλος – Ανδρέας – Χριστίνα