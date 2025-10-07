ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ: «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ- Μητσοτάκης στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ: «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς»

Ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του στην ανοιχτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), σημειώνοντας ότι «η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς».

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 χρόνια. Είχα δεσμευτεί σε 5 σημεία», τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι σήμερα από το ίδιο βήμα μπορεί να πει ότι με πυξίδα αυτούς τους τροχούς κινήθηκε και κινείται ως πρωθυπουργός και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή.

Μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων.

Επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά καθώς και εσωτερικής σταθερότητας.

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι «η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανοιχτή εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα:

