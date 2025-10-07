Διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης μετά το έγκλημα – «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη διπλή δολοφονία που έγινε το βράδυ της Κυριακής (5/10) σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα στη Μεσσηνία, την ώρα που οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του δράστη που σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.

Στο κάδρο των ερευνών, προκειμένου η Αστυνομία να φτάσει πιο κοντά στην ταυτοποίησή του, είναι και η διαδρομή που ακολούθησε μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με το MEGA, εξετάζεται βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος με ένα δίκυκλο τύπου scooter. Υπενθυμίζεται ότι αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι ο δολοφόνος διέφυγε με μια μαύρη μηχανή.

Πυροβόλησε 6 φορές

Την ίδια ώρα, οι Αρχές φαίνεται να έχουν καταλήξει στο πώς έγινε το διπλό έγκλημα. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον ΑΝΤ1 πως ο δράστης «πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στην συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη, τουλάχιστον 2 φορές. Εικάζουμε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, γιατί στην στιγμή του εγκλήματος δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι δύσκολο να είχε την ψυχραιμία να τους μαζέψει, μετά την διπλή δολοφονία».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «υπήρξε μια πολύ σύντομη συζήτηση, ζήτησε ένα δωμάτιο, αλλά στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε (δωμάτιο). Ο δράστης μιλούσε σπαστά αγγλικά. Όταν απάντησαν αρνητικά, πυροβόλησε. Εδώ σίγουρα δεν μιλάμε ληστεία. Αρχικά φαίνεται πως έφυγε πεζός και μετά με δίκυκλο, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και πυροβόλησε συνολικά έξι φορές. Με δύο σφαίρες εκτέλεσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης μέσα στο γραφείο του, ενώ στη συνέχεια έριξε άλλες τέσσερις προς τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από τη ρεσεψιόν. Τρεις από τις σφαίρες τον βρήκαν και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα, ενώ μία ακόμη καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός κάποιου επισκέπτη, καθώς το κάμπινγκ παραμένει ανοιχτό και με αρκετό κόσμο.

«Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν παρών στο φονικό. Ο ίδιος συγκλονισμένος στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του Live News.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλώς να βρω με την αστυνομία μία λύση», είπε.

Σύμφωνα με το MEGA, o ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε:

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: «Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε: «Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Όπως τονίζει στις περιγραφές του ο δράστης φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Δύο επιθέσεις στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στις αρχές Σεπτεμβρίοy είχε καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του με αεροβόλο, στην δεύτερη επιχείρηση που διαθέτει στην περιοχή. Από τότε είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και έμενε στο κάμπινγκ.

Λίγο αργότερα, στα μέσα Σεπτέμβρη, κουκουλοφόρος παραμόνευε σε εξωτερικό χώρο, στον χώρο εργασίας του θύματος. Τον κυνήγησαν μαζί με άλλο αυτόπτη.

Στο MEGA μίλησε ο γενικός ιατρός που περιέθαλψε τον 68χρονο στην πρώτη επίθεση που δέχθηκε με αεροβόλο στον κρόταφό του.

«Είχε δύο θλαστικά τραύματα στον δεξί κρόταφο και παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για χειρουργική εκτίμηση. Όταν τον ρώτησα με τι τον χτύπησαν μου το περιέγραψε σαν φλόμπερ, που είναι όπλο μικρού διαμετρήματος, όποτε μπορεί να ήταν αυτό. Μου είπε ότι ο δράστης φόραγε κουκούλα και από την κίνηση που έκανε όταν έφευγε μου είπε ότι φαινόταν νέος», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εξομολογήσεις στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων, μαζί με τις πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα ο 68χρονος επιχειρηματίας, είναι τα σημαντικότερα κεφάλαια στο παζλ της δραματικής υπόθεσης.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Δεν υπάρχουν κάμερες στον χώρο

Παράλληλα, το έργο της Αστυνομίας δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι στους χώρους του κάμπινγκ δεν υπάρχουν κάμερες. «Δυστυχώς μέσα στον χώρο του κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες ώστε να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό οι αστυνομικοί. Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντία Δημογλίδου.