Σούπερ μάρκετ: Πότε θα μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά – Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δηλαδή στις 14 ή 15 Οκτωβρίου αναμένεται να περάσουν οι πρώτες από τις 1.000 μειώσεις στις τιμές προϊόντων όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής περιποίησης και απορρυπαντικά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ήδη ορισμένες βιομηχανίες έχουν αποστείλει στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ την λίστα με τις μειωμένες τιμές των προϊόντων. Οι αλυσίδες θα συγκεντρώσουν τις λίστες από 70 βιομηχανίες και την επόμενη εβδομάδα έως και τις 15 Οκτωβρίου θα αρχίζουν να περνούν τις μειώσεις στα ράφια των καταστημάτων τους.

Την ίδια στιγμή κάθε αλυσίδα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο προκειμένου τα προϊόντα στα οποία μειώνονται οι τιμές σε ποσοστό που σε κάποιες περιπτώσεις θα ξεπερνάει ακόμη και το 10%να είναι ευδιάκριτα από τους καταναλωτές.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ πιθανόν κάθε αλυσίδα να έχει τη δική του σήμανση πάνω από τα προϊόντα έτσι ώστε να τα εντοπίζουν εύκολα οι καταναλωτές. Επίσης και το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρά σε συνεχείς ανακοινώσεις όπου θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που θα έχουν μειωμένες τιμές.

Η λίστα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Στόχος είναι οι μειώσεις στις τιμές να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου.

Μεμονωμένες ανατιμήσεις

Η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά με τους καταναλωτές να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με μικρότερες ή μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Η πιο εμφανείς αυξήσεις έχουν γίνει στο μοσχάρι σε ποσοστό άνω του 15% ενώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστικής Αρχή οι ετήσιες αυξήσεις στον καφέ φτάνουν ακόμη και το 18,5% και σοκολάτες 23,2%.

Η Ελληνική Στατιστική αρχή καταγράφει και μικρότερες αυξήσεις αλλά καθόλου αμελητέες όπως είναι στο ψωμί κατά 2,1%, βάρια 4,9%, γαλακτοκομικά και αβγά 2,5%, κατεψυγμένα λαχανικά 4,8% και προϊόντα ζαχαροπλαστικής 6,5%.

Μπαράζ ελέγχων

Με την ακρίβεια να πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εντείνονται οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή και των πρωτογενή τομέα, μέχρι τους μεσάζοντες και τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει νομοθετηθεί, εκτός μεγάλου απροόπτου, η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη.

Πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε έναν και μόνο Οργανισμό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια αλλά και γενικότερα για τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς να κάνει «πρεμιέρα» πριν από το Πάσχα του 2026, δηλαδή πριν από τον ερχόμενο Απρίλιο. Η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα αποτελείται σε πρώτη φάση από 500 εξειδικευμένα στελέχη, εκ των οποίων τα 300 θα ασχολούνται καθημερινά με ελέγχους.

Σύμφωνα με την μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα εξής προϊόντα:

Στα φρέσκα κρέατα: +10,18%

Στα μπισκότα, στις σοκολάτες, στα ζαχαρώδη: +9,88%

Στα είδη πρωινού & στα ροφήματα: +6,06%

Στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς ψυγείου: +4,26%

Στα κατεψυγμένα: +3,82%

Στον αντίποδα οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα παρακάτω προϊόντα: