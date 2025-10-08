Μπουρκίνα Φάσο: Συνελήφθησαν τρεις Ευρωπαίοι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, κατηγορούμενοι για κατασκοπεία

Τρεις Ευρωπαίοι, στελέχη της μη κυβερνητικής οργάνωσης INSO, συμπεριλαμβανομένων δύο υπηκόων Γαλλίας, συνελήφθησαν στη Μπουρκίνα Φάσο, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, η στρατιωτική χούντα που βρίσκεται στην εξουσία στο αφρικανικό κράτος, το οποίο διαβεβαιώνει πως ασκεί πολιτική εθνικά κυρίαρχη και αντιιμπεριαλιστική.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί από τις αρχές οκτώ μέλη της INSO. Πρόκειται για τον διευθυντή του παραρτήματός της στη χώρα, Γάλλο υπήκοο, την αναπληρώτριά του, που έχει υπηκοότητα Γαλλίας και Σενεγάλης, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της, Τσέχο, έναν υπήκοο Μάλι και τέσσερις υπηκόους της ίδιας της Μπουρκίνα Φάσο.

Ο διευθυντής συνελήφθη στα τέλη Ιουλίου, όταν η INSO είδε να αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της για τρεις μήνες από τις αρχές, επειδή «συγκέντρωνε δεδομένα ευαίσθητου χαρακτήρα χωρίς να έχει λάβει έγκριση εκ των προτέρων».

Η ΜΚΟ πραγματοποιεί κυρίως αναλύσεις για ζητήματα ασφαλείας, για λογαριασμό ανθρωπιστικών φορέων.

Τη Μπουρκίνα Φάσο κυβερνά, τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια, αυταρχικό στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη στη Δύση — ειδικά στη Γαλλία, την άλλοτε αποικιακή δύναμη.

Ο υπουργός Ασφαλείας, Μαχαμαντού Σανά, τόνισε πως η INSO, «ξένη ΜΚΟ που διευθύνεται από ξένους», «συγκεντρώνει και μεταβιβάζει ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Μπουρκίνα Φάσο σε ξένες δυνάμεις».

Διευκρίνισε χθες ότι, παρά την αναστολή της δραστηριότητάς της, η οποία αποφασίστηκε στις 31 Ιουλίου, κάποια στελέχη της «συνέχιζαν μυστικά ή συγκαλυμμένα δραστηριότητες, όπως η συλλογή πληροφοριών και οι συναντήσεις διά ζώσης ή ψηφιακά».

Το πότε ακριβώς έγιναν οι συλλήψεις δεν διευκρινίστηκε από τον υπουργό, ο οποίος, πάντως, ανέφερε ότι ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ταξίδεψε στην Ουαγκαντουγκού στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η χούντα του λοχαγού Ιμπραήμ Τραορέ, που κατέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας. Διέκοψε τις σχέσεις με διάφορες δυτικές δυνάμεις, κυρίως με τη Γαλλία, την οποία κατηγορεί συχνά ότι απεργάζεται την αποσταθεροποίηση της χώρας — κάτι που το Παρίσι διαψεύδει.

Καταστολή

Το 2023 απαίτησε την αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων που συμμετείχαν στον αντιτζιχαντιστικό αγώνα και απέλασε Γάλλους διπλωμάτες πέρυσι.

Τέσσερις Γάλλοι δημόσιοι λειτουργοί, που είχαν κατηγορηθεί για κατασκοπεία, κρατήθηκαν για έναν χρόνο στην Ουαγκαντουγκού, προτού τελικά αφεθούν ελεύθεροι τον Δεκέμβριο του 2024, εν μέρει χάρη στη μεσολάβηση του Μαρόκου.

Μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, η χούντα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας 21 ΜΚΟ, ενώ ανέστειλε αυτές άλλων δέκα, καταρχάς για περίοδο τριών μηνών.

Οι φωνές που επικρίνουν το καθεστώς καταστέλλονται σκληρά στη Μπουρκίνα Φάσο, όπου έχουν αναφερθεί εδώ και έναν χρόνο αρκετές απαγωγές.

Ο λοχαγός Τραορέ κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι καταχράται διάταγμα περί γενικής επιστράτευσης, αποφασίζοντας την αναγκαστική ένταξη πολιτών στις δυνάμεις του κράτους και την ανάπτυξή τους στα μέτωπα.

Τους τελευταίους μήνες, το καθεστώς άφησε ελεύθερους περίπου δέκα ανθρώπους που είχαν απαχθεί ή συλληφθεί, μεταξύ αυτών δύο εκπροσώπους της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, προχθές, Δευτέρα, το βράδυ.

Στα τέλη του 2024, ο Νίγηρας — χώρα που γειτονεύει με τη Μπουρκίνα Φάσο και κυβερνά επίσης στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο αντιμετωπίζει εχθρικά τη Γαλλία — ανακάλεσε επίσης την άδεια δραστηριοποίησης της INSO στην επικράτειά του.

Μαζί με το Μαλί, όπου επίσης κυβερνούν οι στρατιωτικοί, οι τρεις αυτές χώρες του Σαχέλ βρίσκονται αντιμέτωπες, για πάνω από μια δεκαετία, με εξεγέρσεις τζιχαντιστών που δυσκολεύονται να περιορίσουν. Έχουν ανακοινώσει τη δημιουργία συνομοσπονδίας, την οποία ονόμασαν Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ).

Άλλος ένας Γάλλος υπήκοος τέθηκε υπό κράτηση στην Μπαμακό στις αρχές Αυγούστου και αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι εργάζεται για λογαριασμό «των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών», κατηγορία που είναι «ανυπόστατη», σύμφωνα με το Κε ντ’ Ορσέ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP