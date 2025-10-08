Κινέζοι χάκερ φέρεται να παραβίασαν κορυφαία δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ – Έρευνα από το FBI

Enikos Newsroom

διεθνή

Κινέζοι χάκερ φέρεται να παραβίασαν κορυφαία δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ – Έρευνα από το FBI

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) στην Ουάσινγκτον διεξάγει έρευνα για σειρά φερόμενων κυβερνοεπιθέσεων που, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, προέρχονται από Κινέζους χάκερ και είχαν στόχο μεγάλα δικηγορικά γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των εταιρειών που φέρονται να δέχθηκαν επίθεση βρίσκεται η Williams & Connolly, η οποία ενημέρωσε τους πελάτες της ότι εντοπίστηκε παραβίαση σε τμήμα των πληροφοριακών της συστημάτων. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά δεδομένα της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το εύρος της διαρροής.

Το FBI δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι έρευνες για την προέλευση και το σκοπό των επιθέσεων συνεχίζονται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

FTSE Russell: Αναβαθμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε Καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς»

Έρχεται νέος φορέας που θα βάλει «φρένο» στους πλειστηριασμούς – Πώς θα λειτουργεί και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτ...

Apple Watch: 9 κρυφές λειτουργίες υγείας του Apple Watch που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις την ευεξία σου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:16 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας εγκαθίστανται στο Ιλινόι – Κλιμακώνεται η ένταση για την αποστολή στρατευμάτων

Μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας εγκαταστάθηκαν την Τρίτη σε Κέντρο Εφέδρων του Στρατού στο Ιλιν...
05:08 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Τζον Κλαρκ: Η επιστήμη στις ΗΠΑ θα «παραλύσει» από την πολιτική Τραμπ

Ο Τζον Κλαρκ, ένας από τους τρεις επιστήμονες που έλαβαν χθες Τρίτη το βραβείο Νόμπελ Φυσικής ...
05:00 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα με τη συμμετοχή Κατάρ, ΗΠΑ και Τουρκίας

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθ...
04:45 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Μαρκ Κάρνεϊ: Για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο για εμπορικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πολύ φιλικός χθες, Τρίτη (7/10) προς τον πρωθυπουργό του Καναδά, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης