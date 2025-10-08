Κινέζοι χάκερ φέρεται να παραβίασαν κορυφαία δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ – Έρευνα από το FBI

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) στην Ουάσινγκτον διεξάγει έρευνα για σειρά φερόμενων κυβερνοεπιθέσεων που, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, προέρχονται από Κινέζους χάκερ και είχαν στόχο μεγάλα δικηγορικά γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των εταιρειών που φέρονται να δέχθηκαν επίθεση βρίσκεται η Williams & Connolly, η οποία ενημέρωσε τους πελάτες της ότι εντοπίστηκε παραβίαση σε τμήμα των πληροφοριακών της συστημάτων. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά δεδομένα της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το εύρος της διαρροής.

Το FBI δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι έρευνες για την προέλευση και το σκοπό των επιθέσεων συνεχίζονται.