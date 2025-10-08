Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Πού είναι η είσοδος;» – Δείτε βίντεο

Στην Ευελπίδων έφτασε πριν από λίγο ο Βασίλης Μπισμπίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη.

Έξω από την Ευελπίδων περίμεναν δημοσιογράφοι, οι οποίοι ρώτησαν τον ηθοποιό «πώς είναι», αλλά εκείνος δεν θέλησε να απαντήσει.

Κάποια στιγμή ακούγεται να μονολογεί: «Πού είναι η είσοδος;» και στη συνέχεια μπήκε μέσα στον χώρο.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης, στις 27 Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας από κρητικό γλέντι στην Μεταμόρφωση, προκάλεσε υλικές ζημιές με το όχημά του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα αλλά και στη μάντρα πάρκινγκ κατοικίας στην περιοχή του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, που συνελήφθη αρκετές ώρες μετά το περιστατικό και ενώ προηγουμένως είχε εμφανιστεί για συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή, υποστήριξε ότι «δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο».

Το απόγευμα της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. «Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 5:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και σε μαντρότοιχο. Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα. Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου», δήλωσε στην κατάθεσή του ο ηθοποιός.

Το πρωί της Δευτέρας ο Β. Μπισμπίκης εμφανίζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου του ασκείται ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 του ΚΟΚ – εγκατάλειψη οχημάτων.